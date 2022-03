Impatto tra un auto e moto, 18 enne finisce in ospedale

L’incidente è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 9 Marzo, pochi minuti prima delle 20:00, sulla strada 240 di Loppio e Valle di Ledro nel centro cittadino di Riva del Garda in via Carducci nei pressi del distributore di benzina.

La macchina, che proveniva da viale Rovereto e diretta nel centro cittadino, stava svoltando nel distributore di benzina e per cause in corso di accertamento e finita contro uno scooter guidato da un 18 enne facendolo cadere a terra.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente e in pochi minuti sul posto è arrivata un’ambulanza dei sanitari del 118 partita dall’ ospedale di Arco che ha prestato le prime cure al giovane.

In supporto al personale e per la messa in sicurezza dei mezzi è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Riva. Per gli accertamenti di rito è intervenuta anche una pattuglia del commissariato cittadino.

Lo sfortunato centauro è stato portato al pronto soccorso nel nosocomio arcense, le sue condizioni che all’inizio sembravano preoccupanti si sono rilevate per fortuna meno gravi del previsto.

Il 18 enne infatti dopo essere stato stabilizzato e curato sta bene e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

