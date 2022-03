Guerra ucraina, oggi in Turchia un altro negoziato. Zelensky: “Pronto a compromessi, ma senza tradire l’Ucraina”

In queste settimane la diplomazia si sta muovendo per cercare di arrivare ad un accordo il più presto possibile. Oggi in Turchia, in programma un altro vertice mediato dal Presidente Erdogan, in cui si incontreranno i ministri degli esteri russo e quello ucraino.

Un incontro che inizia con alcuni punti non negoziabili come quello anticipato dal Presidente Zelensky, pronto compromessi, ma senza tradire l’Ucraina. Infatti, Kiev sarebbe disposta a trovare una soluzione diplomatica, discutendo la richiesta russa sulla neutralità militare politica, ma tutto senza cedere una sola parte del territorio.

Al contrario Mosca non rinuncia al riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea e delle repubbliche separatiste del Donbas. In giornata, in Francia i capi di Stato dell’Unione Europea si incontreranno con l’intenzione di rincarare le sanzioni per Russia e Bielorussia.

Sulla situazione, la Cina nonostante il sostegno ai negoziati, ha confermato il pieno appoggio all’alleato russo, incolpando le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che avrebbero spinto al conflitto.

In risposta, il Segretario di Stato Blinken ha chiarito che gli Stati Uniti non sostengono il trasferimento di aerei da combattimento all’Ucraina perché l’azione potrebbe peggiorare la situazione.

