Dalla crisi energetica all’emergenza profughi: il Governo al lavoro per definire interventi

“Sono certo che l’Italia farà la sua parte fino in fondo come è sempre nel dramma dell’emergenza nel terrore ci scopriamo migliori di come pensiamo di essere” parole di Mario Draghi alla Camera, che accompagnano la discussione a problematiche emerse in questo periodo: dalla crisi energetica con il caro bollette, all’emergenza profughi, fino alla riforma del catasto.

Fino ad oggi, in Italia sono arrivati 24mila profughi Ucraini, il 90% donne e bambini, con le regioni i comuni e le associazioni in prima fila per sostenere l’accoglienza.

Sull’emergenza profughi, Draghi assicura che tutti saranno ospitati, potranno andare a scuola, lavorare e per affrontare l’emergenza pandemica, verranno resi disponibili mascherine e vaccini.

Riguardo la crisi energetica invece, Draghi spiega come il Governo sia al lavoro per ridurre in tempi rapidi la dipendenza dal gas russo, ma ammette che non sarà né facile né immediato superare questo problema. Per questo, il Governo punterebbe ad incentivare la ricerca, diversificare le forniture, aumentare le rinnovabili, superando l’ostacolo della burocrazia in “un’economia di guerra” come la definisce Draghi.

Per aiutare imprese e famiglie inoltre, saranno stanziati 16 miliardi, con l’iva del gas ridotta del 5%, a cui si aggiungeranno aiuti per i redditi più bassi.

Infine, la riforma del catasto che inevitabilmente crea diverse opinioni, soprattutto dall’opposizione. Draghi però chiarisce che l’obiettivo della riforma dovrebbe puntare ad essere contro gli immobili abusivi, non censiti o con destinazione d’uso diversa da quella dichiarata. Insomma, dovrebbe essere contro l’evasione e sottolinea: “Vogliamo trasparenza”. Intanto, tra oggi e domani è in programma il Vertice europeo, in cui si parlerà della revisione del patto di stabilità, dell’introduzione di eurobond per sostenere l’energia e del processo di transazione energetica necessariamente da accelerare.

