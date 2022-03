Cucina, ricette: «Cavoli che buono!»

Ultimi colpi di coda dell’inverno e ultime possibilità di gustare cavoli, broccoli e tutta la famiglia.

E visto il mio neonato interesse per questi ortaggi, ne approfitto alla grande proponendovi una serie di piatti in cui li ho resi protagonisti indiscussi.

Forse vi ho già detto che del broccolo non si butta niente e oggi ve ne do piena dimostrazione, usando sia i fiori che i gambi.

Pubblicità Pubblicità

Non vogliatemene, non ho trovato nulla di adatto per la colazione/merenda ma non volevo lasciarvi senza un dolcetto quindi ho improvvisato un frullato con le pere.

Vale la pena di dire anche che Una porzione di broccoli o cavolfiore fornisce circa il 10% del valore giornaliero per il manganese e il 15% per il folato.

Contengono glicosinolati, una famiglia di nutrienti che riducono il rischio di cancro. Mangiare broccoli o cavolfiori aumenta anche l’assunzione di fibre e proteine utili all’organismo.

Pubblicità Pubblicità



Poi, infine, diciamoci la verità: Chi, sin da piccolo, non si è mai sentito dire “mangia i broccoli che fanno bene”? Inoltre, insieme ai cavoli, hanno anche la fama di essere la verdura più odiata dai bambini.

Sappiamo con certezza però che sono utilissimi per prevenire tumori e cancro, ma broccoli e cavoli hanno anche altre proprietà benefiche per il nostro organismo.

Gnocchi di fagioli cannellini con ragù di verdure

Per i gnocchi

250 gr di fagioli cannellini lessati

80 gr di semola rivaccinata di grano duro

Farina 00 per la spianatoia

Sale

Per il ragù

1 cipolla rossa

1 carota

1 gamba di sedano

I gambi di broccolo, broccolo romanesco e cavolfiore

Passata di pomodoro

Per prima cosa cuocere i fagioli cannellini, quindi metterli nel mixer con un pizzico di sale e ridurli in crema. Aggiungere un pò alla volta la semola rimacinata, lavorare con le mani fino a che non si raggiunge un composto abbastanza sodo e omogeneo. Formare dei rotoloni e dividerli in tante parti.

Mentre gli gnocchi riposano, preparare il ragù. In un robot da cucina tritare finalmente gli ingredienti per il soffritto, versarli in una padella con un filo di olio e rosolare.

Aggiungere i gambi tritati non troppo finemente al soffritto; salare e spolverare con un pizzico di coriandolo quindi bagnare con la salsa di pomodoro.

Portare sul fuoco una pentola di acqua, quando bolle cuocere gli gnocchi. Appena vengono a galla scolarli con una schiumaiola e trasferirli nella pentola del sugo. Mescolare, trasferire nei piatti e grattare al momento un pò di parmigiano

Involtini di carne con salame ed emmental

6 fette di lonza di maiale

100 gr di salame

100 gr di emmental

Olio evo

Sale

pangrattato

Innanzi tutto preparare il salame e in formaggio, tagliandoli a fette sottili. Battere leggermente le fettine di carne per renderle più sottili, passarle velocemente nel pangrattato quindi stenderle su un tagliere. Posizionare il primo strato di salame, successivamente il formaggio e arrotolare la carne partendo dal basso, assicurandosi di chiudere bene i bordi.

Versare un filo di olio in padella, quando sarà ben caldo aggiungere gli involtini e rosolarli 5 minuti per lato, bagnare con un bicchiere di vino e proseguire la cottura in forno per altri 5 minuti. A cottura ultimata servire con un contorno di verdura; io ho scelto un misto di cavolini di Bruxelles e patate

Cavolini di Bruxelles e patate al forno

500 gr di cavolini di Bruxelles

2 patate

1 spicchio di aglio

1 rametto di rosmarino

1 cucchiaio di timo

Olio evo

Sale e pepe

Lessare i cavolini per 5 minuti in acqua bollente. Nel frattempo pelare le patate e tagliarle a pezzetti quindi procedere con la cottura a vapore. Scolare i cavoli, metterli in una ciotola e aggiungere le patate e le spezie. Preriscaldare il forno a 180, aggiungere alle verdure un filo di olio, sale, pepe e cuocere per 20 minuti circa, finché non sono dorate. (n.b. io non ho usato il forno ma la friggitrice ad aria, il risultato è altrettanto buono)

Mix di broccoli al forno

cavolfiore

Broccolo

Broccolo romanesco

Mozzarella

Olio evo

Grana

Iniziare la preparazione del piatto pulendo le verdure, eliminare il gambo e tenerlo da parte. Cuocere al vapore solamente i fiori, sia dei broccoli che del cavolfiore. Mescolare in una ciotola qualche cucchiaio di pangrattato con un trito di erbe aromatiche a scelta. Posizionare le verdure in una teglia, ricoprire con fettine di mozzarella, la lamatura precedentemente preparata, qualche cucchiaio di grana e cuocere in forno a 180 gradi per 10 minuti circa

Frullato pere e miele

3 pere

1 vasetto e mezzo di yogurt alla vagnilia

1 cucchiaino di miele

Sbucciare la pere, privarle del torsolo, quindi tagliarle a pezzi. Mettere la frutta nel bicchiere del mixer ad immersione assieme allo yogurt e al miele, dopo di che azionare il mixer. Frullare finchè non si raggiunge una miscela uniforme e cremosa. Versare nei bicchieri e guarnire con frutta secca o gocce di cioccolato

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità