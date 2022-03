CIA-Agricoltori Italiani del Trentino si rinnova: sabato a San Michele all’Adige l’8a assemblea elettiva

CIA-Agricoltori Italiani del Trentino è pronta, come ogni quattro anni, ad eleggere i propri vertici.

Sabato prossimo, 12 marzo, dalle 10.30 alle 13, si terrà quindi l’8a assemblea elettiva nell’aula magna del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige.

Oltre a essere un importante momento istituzionale, l’assemblea elettiva rappresenta una preziosa occasione di confronto con le istituzioni sulle questioni più pressanti per il settore agricolo.

L’assemblea sarà organizzata in una prima sessione congressuale privata e riservata ai soci delegati, seguita da una sessione pubblica trasmessa anche in diretta streaming.

Questa seconda parte sarà aperta alle 10.30 dall’intervento di Paolo Calovi, attuale presidente di CIA-Agricoltori Italiani del Trentino.

In seguito è confermata la partecipazione ai lavori, in presenza e in videoconferenza, da parte di Herbert Dorfmann, europarlamentare; Susanna Cenni, vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Martina Loss, membro Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati; Giulia Zanotelli, assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca; Mario Tonina, vicepresidente e assessore provinciale all’urbanistica, ambiente e cooperazione; Giovanni Bort, presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e di Unione Commercio; Roberto Simoni, presidente della Federazione Trentina della Cooperazione; Mario Del Grosso Destreri, direttore generale della Fondazione Edmund Mach; Mario Pezzotti, dirigente Centro Ricerca e Innovazione Fondazione Edmund Mach; Clelia Sandri, sindaco del Comune di San Michele all’Adige; Mirella Gattari, presidente CIA-Agricoltori Italiani Marche e membro del Consiglio Direttivo nazionale di CIA.

A motivo delle normative anticontagio attualmente in vigore, l’accesso in presenza all’assemblea sarà contingentato e riservato esclusivamente ai delegati e invitati.

Tutti i soci e gli interessati potranno ugualmente seguire la diretta streaming della sessione pubblica sulla pagina Facebook di CIA Trentino.