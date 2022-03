Caro carburanti: oltre i 2 euro in città ed è crisi nera per l’autotrasporto anche in Trentino

In principio fu l’autostrada, ora il rincaro è ovunque. Le conseguenze economiche del conflitto in Ucraina si fanno sentire anche e soprattutto sull’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e dei carburanti. Anche in Trentino i numeri al distributore sono da capogiro con benzina e gasolio che superano i due euro in città come nelle valli.

Da un prezzo minimo del 2,009 al litro in val di Non si passa alla cifra record di quasi 3 euro al litro (2,841 per la precisione) alla Q8 di Nogaredo ma non si scende. Il prezzo anzi aumenta a dismisura, fino a 2 euro e mezzo, se invece di un Self Service ci si imbatte in un’area servita dal benzinaio.

La guerra agli italiani costa cara anche a causa della dipendenza energetica da altri paesi. Gli aumenti di più dell’80% al netto del costo originario si sommano a Iva e accise che rappresentano in tutta la penisola più della metà del prezzo totale. Situazione che difficilmente si verifica oltre confine, dove generalmente i prezzi dei carburanti sono più bassi.

E le previsioni a medio termine non sono rosee. Se nel 2020 un litro di benzina poteva costare circa 1,30 e la media nazionale a fine 2021 si attestava intorno a 1,70 euro, oggi la realtà ci catapulta in un incubo economico dal quale, almeno per i prossimi mesi, sarà difficile uscire.

E gli aumenti investono anche il Gpl, con il 50% in più rispetto a un anno fa (fino a 90 centesimi al litro rispetto ad un costo di poco meno di 60). Un problema, quello dei rincari, che investe anche i gestori dei distributori.

Nelle ultime settimane questi ultimi hanno infatti assistito ad un calo progressivo delle erogazioni fino al 35%, oltre a subire la batosta del caro energia che ha fatto lievitare i costi dell’elettricità fino a 4mila euro (a fronte di un costo iniziale di meno di 2mila).

Una tragedia che però investe soprattutto gli autotrasportatori, ai quali non è rimasta altra soluzione che fermare i camion determinando la crisi delle imprese locali e non solo. E con il fermo delle forniture extrarete da parte delle compagnie petrolifere il futuro di dipinge a tinte fosche.

Da 1,708 per un litro di gasolio del 17 febbraio all’attuale 2,2. Le tariffe non consentono chiaramente di coprire i costi. Una situazione talmente grave che non è azzardato prevedere, a brevissimo termine, la carenza di approvvigionamenti per i supermercati.

Gli 80 milioni stanziati dal Governo grazie al Decreto Energia potrebbero non bastare a risolvere la crisi del settore e ora si chiedono misure temporanee immediate per tamponare quella che si appresta a diventare una catastrofe economica senza precedenti, con ricadute a domino su tutta la filiera dei consumi.