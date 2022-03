Brentonico si attiva per l’Ucraina

Per l’emergenza Ucraina, oltre a donazioni e raccolte di beni Brentonico si attiva per l’accoglienza. Sarà importante, in questa fase, la partecipazione di persone che mettono a disposizione alloggi per le famiglie in arrivo. Il Comune si è proposto come ente di coordinamento delle varie iniziative promosse da associazioni, enti e soggetti privati.

Accoglienza – Il Comune farà da intermediario con Cinformi per le pratiche relative agli arrivi di cittadini ucraini, nonché per l’utilizzo dei servizi sanitari. L’Apsp di Brentonico effettuerà i tamponi a tutti i profughi ucraini in arrivo.

Chiunque volesse mettere a disposizioni alloggi può contattare il Comune di Brentonico tramite l’Assessore alle politiche sociali Mauro Mazzurana al numero 340-4808431. All’affittuario verranno pagati i costi relativi alle utenze, grazie alle donazioni che verranno effettuate alla Caritas di Brentonico. Inoltre, il circolo Arci Ugo Winkler di Brentonico intende organizzare delle attività ludico didattiche per i bambini e i ragazzi in arrivo.

Donazioni – I versamenti dovranno essere fatti sul conto corrente della Caritas di Brentonico specificando la causale “Raccolta aiuti per Ucraina”. Iban: IT26V0801634420000027421377. I fondi raccolti verranno usati per pagare le utenze degli alloggi che i privati danno in uso gratuito alle famiglie; con le donazioni rimanenti verranno acquistati beni di prima necessità.

Raccolte – Si continua la raccolta di alimenti (esclusa pasta) tramite la profumeria Bellavita di Elena Kardash in collaborazione col circolo Arci Ugo Winkler e il gruppo Ana Brentonico. Tramite la Farmacia Ottaviani procede la raccolta dei farmaci, mentre alla Famiglia cooperativa si raccolgono beni di prima necessità. Per i trasporti dei beni si è resa disponibile la Croce Rossa Italiana di Brentonico.

L’amministrazione comunale ringraziamo tutta la comunità brentegana per il sostegno e l’aiuto che sta dando in questo momento molto particolare e difficile. Per ulteriori informazioni, disponibilità di alloggi e collaborazioni varie contattare: per il Comune di Brentonico, Assessore Mauro Mazzurana 340-4808431; per la comunità ucraina Elena Kardash: 331-7780854.

