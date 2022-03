Attacco nucleare, chimico e termobarico: quali sono le armi distruttive in mano a Putin

Non si ferma l’assedio russo nei confronti dell’Ucraina. A fronte di negoziati fallimentari (oggi l’ultimo in Turchia tra i due ministri degli Esteri Kuleba e Lavrov) il bombardamento delle città continua.

L’affondo di Mariupol con la demolizione di un ospedale pediatrico è solo l’ennesimo tragico gradino nell’escalation della violenza di Mosca che fa uso massiccio delle armi per indebolire la difesa dell’esercito di casa e dei civili.

Ma la Russia non è solo bombe ed artiglieria. Nel ‘taccuino’ di Putin sono infatti segnati arsenali di potenza nucleare, termobarica e chimica. Soprattutto l’impiego delle temutissime armi chimiche e biologiche, ordigni silenziosi che diffondono su vasta scala agenti tossici letali o micro organismi contaminanti, non è del tutto scontato.

Mentre l’attacco dei centri urbani rimane l’obiettivo dei carri armati “hi tech”, le prove generali di distruzione di massa sono invece state affidate a missili e lanciarazzi termobarici, armi che dopo lo scoppio creano una fortissima onda di pressione in grado di dilaniare gli organi interni di chi è nelle vicinanze e di demolire all’istante interi edifici.

Ma come funzionano nel dettaglio? La bomba disperde idrocarburi nell’atmosfera che si miscelano con l’aria. In una seconda fase la miscela brucia consumando l’ossigeno e generando una forte depressione con temperature elevate.

A fare paura sono chiaramente il calore prodotto dalla detonazione e l’onda d’urto che può spazzare via qualsiasi cosa. La bomba più potente a disposizione delle milizie russe, secondo quanto riportato da alcuni media britannici, pesa quarantaquattro tonnellate e ha un raggio di lancio di circa 300 metri.

Ci sono poi i missili a lunga gittata tra cui il temuto sistema T0S-1 capace di lanciare testate sia incendiarie che termobariche. Se e quando il presidente dell’Armata rossa’ deciderà di usarle non è dato sapere. Tra le certezze che abbiamo ci sono però le minacce avanzate a più riprese nei confronti dei Paesi alleati della Nato e della stessa Ucraina.

Del resto Mosca avrebbe già ammesso l’uso di armi termobariche che avrebbero causato già 1300 morti portando già le autorità internazionali a parlare di ‘genocidio’.

Con il progredire del conflitto e la mancanza di accordi risolutivi per la crisi in atto, Putin ha ipotizzato di poter arrivare ad utilizzare anche ordigni all’uranio, profilando in questo modo il rischio di una possibile deriva atomica, dai contorni drammatici per l’intero pianeta.

Un potenziale da non sottovalutare se si aggiunge il pericolo concreto di destabilizzazione delle centrali nucleari presenti sul territorio oramai sotto il controllo russo, tra cui Chernobyl e Zaporizhzhia.

Se per quest’ultima i timori dopo l’attacco notturno di qualche giorno fa si sono ridimensionati nelle ultime ore, per il primo sito si teme invece un blackout che potrebbe portare a fughe di radiazioni altamente nocive, a 36 anni dal disastro al reattore 4, avvenuto la notte del 26 aprile 1986 . In questo caso, se l’obiettivo del nemico fosse quello di togliere la corrente elettrica al paese, il risultato finale potrebbe essere un altro.

Nel frattempo la Cina ha accusato l’Alleanza altlantica di aver spinto la Russia all’invasione e i problemi ad oggi non si contano. L’Eni ha deciso di sospendere l’acquisto di petrolio russo e gli Stati Uniti si apprestano ad infliggere sanzioni sull’ente atomico russo. La crisi economica in Europa è già realtà.