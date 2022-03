Ancora due pensionamenti: la gratitudine della Giunta comunale di Arco al completo

Il sindaco Alessandro Betta con la Giunta comunale al completo (l’assessore Trebo in videoconferenza), il segretario generale Giorgio Osele, il presidente del Consiglio comunale Flavio Tamburini e il consigliere comunale con deleghe Tommaso Ulivieri hanno incontrato martedì primo marzo due dipendenti da poco in pensione.

Si tratta di Paolo Franzinelli, che ha lavorato per il Comune di Arco dal 18 agosto 2009 al 16 febbraio 2022 come dirigente dell’Area amministrativa – finanziaria (costituita dai servizi finanziario, economato, gestione economica del patrimonio, stipendi, demografici e urp, oltre ai servizi tributi e polizia municipale, in convenzione); e di Lorenza Bellutti, in Comune ad Arco dal 18 settembre 1980 al 20 febbraio 2022, assistente contabile al servizio economato.

«I pensionamenti ci ricordano il tempo che passa -dice il sindaco Betta- e mi fanno pensare come ogni giorno sia prezioso e quanto siano preziose le persone con cui si scandiscono le giornate. Paolo Franzinelli e Lorenza Bellutti hanno lavorato in Comune per tanti anni e hanno dato il loro contributo perché i servizi fossero erogati e i progetti portati a compimento con successo. Non mi stancherò mai di ripetere come sia importante la consapevolezza del debito che abbiamo col prossimo e con la collettività, assieme alla gratificazione e alla soddisfazione per quello che noi stessi facciamo, in questa sorta di grande e straordinaria esperienza che è la vita sociale. Un concetto che segue in modo consequenziale quello appunto di gratitudine, quella che dobbiamo al prossimo per tutto quello che fa per noi e per gli altri, e quella che noi stessi meritiamo per quello che a nostra volta facciamo per gli altri. A Paolo e a Lorenza esprimo quindi la più sentita gratitudine, con l’augurio di una nuova fase della vita stimolante e serena».

Pubblicità Pubblicità