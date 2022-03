Anche in questa edizione laboratori e attività arricchiranno la Mostra dell’Agricoltura

Oltre agli stand nei quali le aziende esporranno e venderanno i propri prodotti, anche questa volta a conferire un valore aggiunto alla 75ª Mostra dell’Agricoltura, in programma dal 19 al 20 marzo, sarà un articolato elenco di proposte che alcuni partner porteranno a Trento Expo.

Benché assai diverse per tematiche e pubblico di riferimento, le attività organizzate da Muse – Museo delle Scienze, Fondazione Edmund Mach, Camera di Commercio di Trento – Palazzo Roccabruna, Coldiretti e Associazione Donne in Campo Trentino hanno in comune l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un rapporto fra uomo e natura, ma soprattutto fra le persone e quello che portano in tavola ogni giorno, sempre più sano e sostenibile, per tutelare la nostra salute così come l’ambiente nel quale viviamo.

Molto interessante sarà al solito il calendario del Muse, che proporrà a ciclo continuo, sia il sabato sia la domenica, tre attività. La prima si chiama “Scienza per tutti” ed è un corner con pannelli illustrati dedicati alle iniziative di citizen science. Con questa denominazione si indicano tutte le attività di ricerca che possono essere delegate a personale volontario non specializzato, quindi a chiunque di noi, in ambiti come la biodiversità, l’astronomia e la medicina, un modo per sviluppare nei giovani e negli adulti senso critico, consapevolezza ambientale e fiducia nella scienza.

Quest’area sarà fruibile dalle 9 alle 19 in entrambe le giornate, esattamente come il corner dedicato all’allevamento del baco da seta, intitolato “La farfalla dal filo prezioso“. L’obiettivo, in questo caso, è quello di far conoscere i processi che portano alla produzione del prezioso filato, focalizzando l’attenzione su un’attività che, prima in maniera artigianale e poi su scala industriale, è stata una parte importante dell’economia trentina.

La terza proposta, “Costruire e raccontare paesaggi” è un vero e proprio laboratorio, all’interno del quale i ragazzi non si limiteranno ad imparare, ma saranno parte attiva e sarà operativo nelle due giornate alle ore 11, 14.30 e 16.30. L’attività consiste nell’assemblare ambienti diversi, modificando la collocazione di case ed edifici, delle vie di comunicazione, di coltivazioni, aree verdi, pascoli e infrastrutture, scoprendo valori e fragilità delle varie combinazioni, più o meno verosimili, un’attività di cittadinanza attiva, che ci proietta nel futuro.

Due sono invece le proposte didattiche che porterà alla Mostra dell’Agricoltura la Fondazione Edmund Mach, si tratta di incontri con esperti dedicati a temi di grande attualità per il mondo agricolo locale: il primo, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Trento, è una degustazione di vini prodotti con le cosiddette “uve resistenti”, frutti che non necessitano di trattamenti antiparassitari; il secondo alle emergenze fitosanitarie, ovvero alle tecniche disponibili per combattere la drosophila suzukii e la cimice asiatica, insetti dannosi per diverse colture trentine.

L’appuntamento con il primo focus è presso lo stand della Camera di Commercio alle ore 16 di sabato e domenica, quello con il secondo alle ore 15 e 17 il sabato, alle ore 10, 12, 14, 15 e 17 la domenica, presso lo stand della Fondazione Edmund Mach.

Per quanto concerne la partecipazione di Coldiretti, oltre ad un punto informazioni del Patronato Epaca, saranno allestiti due spazi pensati per i bambini, uno dedicato allo sviluppo sostenibile e all’educazione alimentare, all’interno del quale il contadino Alcide e la pecora Rosa daranno delle nozioni di base ai più piccoli, il secondo agli insetti utili, un laboratorio nel quale si impara a costruire una casetta per coccinelle e farfalle.

Fra i padiglioni non poteva mancare quello dell’Associazione Donne in Campo, che anche questa volta porteranno a Trento Expo proposte interessanti per chi ama cucinare: nel primo laboratorio si imparerà a trasformare la panna in burro (alle 14.30 il sabato e alle 10.30 la domenica), nel secondo come ottenere la tosella partendo dal latte (alle 15.15 il sabato e alle 11.15 la domenica), nel terzo come dare vita a divertenti tagliatelle multicolor (alle 16 il sabato e alle 14.30 la domenica).