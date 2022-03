Votata la mozione contro la guerra, ma in consiglio provinciale è nuovo scontro. Paccher: «Una pietosa caduta di stile su un tema così delicato»

Dopo la designazione, su indicazione delle minoranze consiliari, di Marianna Sebastiani quale componente del collegio dei revisori dei conti della Fondazione trentina Alcide De Gasperi (con 14 voti, 4 schede nulle e 13 schede bianche), il Consiglio provinciale ha proseguito i lavori nel pomeriggio di ieri con la discussione della proposta di mozione sottoscritta a livello trasversale dall’aula, che sollecita il Governo italiano a dispiegare ogni risorsa per un superamento del conflitto armato in Ucraina e per la ripresa del dialogo diplomatico.

Si è creato dissenso attorno ad una serie di emendamenti aggiuntivi al dispositivo che accanto alla condanna della guerra, impegnano all’istituzione di un tavolo di coordinamento “emergenza Ucraina” che valorizzi i soggetti trentini e del terzo settore ed a monitorare l’eventuale fabbisogno di risorse umane necessarie a gestire la fase emergenziale e quella successiva, rafforzando a tal fine le strutture pubbliche a ciò dedicate e facendo tesoro delle molteplici e diverse competenze già attive e presenti sul territorio.

Il Presidente Kaswalder ha invitato a ricercare unità e coesione su un argomento tanto delicato e sensibile. I lavori riprendono domani a partire dalle ore 10.00.

Nel merito Claudio Cia (Fratelli d’Italia) ha espresso in apertura perplessità sulle proposte di emendamento alla mozione, che relegano a suo avviso il documento al ruolo di “zattera” sulla quale imbarcare altri contenuti: «non accetto che questa tragedia diventi uno strumento di parte – ha aggiunto – e sebbene con dispiacere, se dovessero essere messe ai voti non le voterò. L’esponente di FdI ha poi contestato alcune dichiarazioni del consigliere Zanella chiedendosi se ci si sia mai interrogati sulle esigenze degli immigrati che, a suo avviso, desiderano principalmente di poter ritornare e vivere nella loro terra in pace. La guerra in Ucraina è iniziata parecchio tempo fa, un conflitto strisciante dal 2014, che annovera già molti morti civili, mentre noi ne vediamo oggi solo la parte finale, ha detto, osservando che si sarebbe dovuta prestare attenzione molto prima. Ha poi rilevato la contraddizione di una politica che manifesta per la pace e nel contempo giustifica l’invio di armamenti esasperando il quadro bellico in atto. Gli ucraini sono stati di fatto abbandonati in una guerra scelta da pochi, ma subita da tutti. Ha infien espresso l’auspicio che si possa trovare percorsi comuni che possnao valorizzare e rispettare tutti i soggetti coinvolti inq uesto quadro bellico».

Paccher ha invece condannato la strumentalizzazione di un tema tanto delicato – «Ancora una volta osservo la strumentalizzazione e l’attacco da parte di certi gruppi politici alla Giunta Fugatti, una pietosa caduta di stile su un tema così delicato – ha esordito Roberto Paccher (Lega) – rivolto alle Minoranze. Il consigliere della Lega ha contestato le dichiarazioni di Ferrari, quelle del consigliere Rossi e del consigliere Zanella, richiamando diverse incoerenze traversali nei partiti politici italiani nei loro rapporti con la Russia. Inutile anche parlare di profughi di serie A e di serie B, mescolando faccende che esulano dall’argomento per tornare ad aggredire la maggioranza e la sua visione di accoglienza. Ha quindi espresso contrarietà alla guerra, solidarietà al popolo ucraino e ha ringraziato la commovente generosità del popolo trentino».

Moranduzzo invece ha espresso dispiacere per il dissenso creatosi sull’argomento – Il consigliere della Lega Devid Moraduzzo ha ringraziato la Giunta e tutti i trentini per aver dimostrato per l’ennesima volta la solidarietà verso chi fugge dalle guerre. Ha espresso dispiacere per il dissenso creatosi attorno a questo documento, costruito per esprimere sostegno e vicinanza e usato per fare guerra alla maggioranza. «Noi tifiamo per la Pace e la democrazia senza se e senza ma e vogliamo dare la possibilità alle future generazioni ucraine di poter vivere una vita normale come la nostra».

