Una vita per la Lega: morto Francesco Maria Bacchin

È morto all’età di 80 anni Francesco Maria Bacchin che era stato ricoverato alcuni giorni fa per Covid 19. Nato a Farra d’Isonzo in provincia di Gorizia si era trasferito a Riva del Garda.

Era stato consigliere della Lega in consiglio comunale di Riva del Garda dal 2010 al 2025 e si era anche candidato alla prima poltrona di sindaco. Da sempre è stato una colonna della Lega fino al 2015 quando ha deciso di non ricandidarsi più. «Leghista della prima ora – dichiara il governatore Fugatti – abbiamo fatto tante battaglie insieme. Persona genuina, sincera. A volte controcorrente. Ma sempre coerente».

«Ci lascia un uomo simbolo della Lega rivana – dichiara la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi – ne è stato segretario quando ancora era Lega Nord, ha portato avanti sempre con caparbietà e determinazione le sue battaglie, ed era ancora molto attivo nella vita di partito, partecipando ai gazebi ed alle manifestazioni nazionali. Qualche mese fa è stato eletto nel direttivo rivano dalla sezione locale, amava il confronto e la condivisione delle idee, aveva alle spalle un lungo percorso politico. Una grave perdita per noi militanti».

Pubblicità Pubblicità

Cordoglio anche da parte del vice presidente del consiglio regionale Roberto Paccher: «Se ne va una brava persona che ho potuto apprezzare in molti anni di militanza con la Lega. Un uomo coerente che si è sempre battuto per i propri ideali e che ha portato avanti con coraggio e determinazione le cose in cui credeva».

Francesco Maria Bacchin era salito alla ribalta anche perchè la procura di Bergano nel 2014 ne aveva chiesto il rinvio a giudizio insieme ad Alessandro Savoi che insieme ad altri 32 attivisti, a metà degli anni 90, avevano costituito a Pontida la Guardia nazionale padana, ritenuta dalla magistratura un’associazione di carattere militare.

Nel fascicolo veniva anche riportato come atto punibile l’aver più volte gridato: «Padania libera». Da qui l’avvio delle indagini poi concluse con un’archiviazione.

Pubblicità Pubblicità