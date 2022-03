SPID: In Trentino le identità digitali sono tra 100 e 150 mila

Nella prima tornata dei lavori consiliari ieri durante il question time il consigliere Luca Guglielmi ha chiesto alla Giunta quale sia la diffusione in Trentino dello Spid (Sistema pubbico di identità digitale) con cui accedere alle prestazioni degli enti pubblici, e quali siano le misure alternative per la popolazione giovane o anziana che ne fosse sprovvista.

L’assessore Spinelli ha risposto affermando che il Governo ha previsto dal 21 ottobre 2021 l’uso dello Spid e Cie per tutte le amministrazioni e in Trentino l’unica alternativa è la tessera sanitaria.

L’assistenza per l’impiego di questa tecnologia è garantita dei 10 sportello periferici più quello di piazza Dante a Trento. Inoltre, sul territorio ci sono 85 punti di identificazione digitale.

Sono in corso anche 9 corsi per formare il personale per aprire altri sportelli. Si stima, ha chiuso Spinelli, che in Trentino le identità digitali Spid siano complessivamente tra i 100 mila e i 150.

Il consigliere ha ringraziato l’assessore per la disponibilità a potenziare l’assistenza e ha ricordato, ad esempio, che al Pra non c’è nessuno che risponda e tutto deve essere fatto tramite Pec o Spid.

E il fatto che su 500 mila abitanti ci siamo solo circa 120 mila identità digitali fa capire quanto sia diffusa la necessità di assistenza sopratutto per gli anziani.

