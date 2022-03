Rinnovo della Commissione edilizia comunale. Riapertura dei termini per tecnico abilitato da meno di 10 anni

Il comune di Trento comunica di aver riaperto i termini per presentare le candidature per la nomina della Commissione edilizia comunale (Cec) con funzione di Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio per i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Cpc) relativamente alla figura professionale di tecniche/i laureate/i esperte/i in materia edilizia e tutela del paesaggio iscritte/i ai relativi albi professionali e abilitate/i da meno di 10 anni.

I requisiti richiesti e tutte le informazioni per la presentazione delle candidature sono riportati nel testo dell’avviso, pubblicato sul sito del Comune.

La scadenza per la presentazione della candidature è fissata alle ore 12.00 di lunedì 21 marzo 2022. Clicca qui per scaricare il modulo della domanda

