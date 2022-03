Nucleare, Il Governo aggiorna il piano nazionale per la gestione emergenze. Autorità: “Ora nessun allarme”

La guerra e le notizie dall’Ucraina, hanno spinto Il Governo italiano a stilare una bozza del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, ora inviata al Conferenza unificata.

La bozza sarebbe un aggiornamento di un provvedimento già presente, in cui vengono definite le misure necessarie per fronteggiare le possibili conseguenze di incidenti ad impianti nucleari.

Riguardo gli incidenti ad impianti nucleari oltre la frontiera la bozza chiarisce: “Ossia impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in paesi extraeuropei tali da richiedere azioni di intervento a livello nazionale e che non rientrino tra i presupposti per l’attivazione delle misure di Difesa Civile, di competenza del Ministero dell’Interno”.

Nel piano sono presenti varie ipotesi e soluzioni nel caso in cui ci si dovesse trovare in questo tipo di emergenza: dalla possibilità del “riparo al chiuso”, con l’indicazione alla popolazione di restare in casa, con porte, finestre e sistemi di areazione spenti, fino alla possibilità di ridurre l’esposizione alle radiazioni anche attraverso la iodioprofilassi..

Anzitutto il testo indica primariamente misure per la tutela della salute pubblica, per poi passare a quelle misure mirate al monitoraggio della radioattività ambientale.

In sostanza, il piano si divide in tre differenti fasi, con la prima che inizia con il verificarsi dell’evento fino a quando il rilascio delle sostanze radioattive è terminato.

La seconda fase inizia con la deposizione sul suolo delle sostanze e al loro trasferimento all’ambiente. Infine, la terza fase che è quella che mira all’arrivo di una situazione controllata.

Alla bozza seguono anche le parole della autorità che chiariscono come per ora, non ci sia nessun allarme in tal senso. “Solo in caso di una reale emergenza nucleare, al momento inesistente nel nostro Paese, sarà la Protezione Civile a dare precise indicazioni su modalità e tempi di attuazione di un eventuale intervento di profilassi iodica su base farmacologica per l’intera popolazione“