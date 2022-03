Mezzolombardo, all’asta il Volkswagen Syncro 70 dei Vigili del Fuoco

Il Comune di Mezzolombardo ha deciso di mettere in vendita un automezzo attrezzato per uso speciale Volkswagen Syncro 70 in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari.

Per questo è stata indetta un’asta pubblica, per partecipare alla quale gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro le ore 9 del 7 aprile 2022.

Il veicolo è stato immatricolato nel 1993, ha percorso circa 13.337 chilometri e ha un motore da 110 cavalli.

Ha tre posti a sedere, un cambio manuale a 5 rapporti ed è alimentato a benzina. Sono incluse le scaffalature fisse interne in acciaio, così come il porta scala fisso sulla parte superiore. Non sono incluse, invece, le attrezzature interne, i lampeggianti e la scala.

La base d’asta è fissata in 8 mila euro, esente Iva, con offerte segrete in rialzo. Il bando di gara, che disciplina le condizioni per la partecipazione all’asta, è pubblicato sull’albo comunale e sul sito web www.comune.mezzolombardo.tn.it fino al 4 aprile 2022.

