Lavori viadotto Montevideo: i lavori riprenderanno in aprile

Il question time che ha aperto i lavori della sessione di marzo del Consiglio provinciale.

Il consigliere Moranduzzo (Lega) ha chiesto ieri alla Giunta quando è prevista la conclusione dei lavori al viadotto Montevideo iniziati nell’estate scorsa e temporaneamente interrotti nel settembre del 2021, e quale sarà la configurazione finale dell’opera al termine.

Il presidente Fugatti ha risposto che i lavori riprenderanno tra aprile e maggio 2022 con la chiusura della corsia esterna della carreggiata sud del viadotto (a scendere in direzione di Trento) per la ricostruzione del cordolo esterno mantenendo le due corsie di traffico a scendere.

Una volta terminati i lavori sul cordolo esterno, e comunque non prima della fine dell’anno scolastico, verrà chiusa completamente la carreggiata sud per procedere al rifacimento dell’impermeabilizzazione, della pavimentazione e dei giunti.

In questa seconda fase dovrà essere inevitabilmente riproposta, a carreggiate invertite, la gestione del traffico utilizzata nell’estate 2021. I lavori si concluderanno presumibilmente tra luglio e agosto 2022. A lavori ultimati – ha concluso il presidente – la configurazione del viadotto sarà ripristinata nello stato originario, ossia con due corsie per ogni senso di marcia.

A margine dei lavori il consigliere Moranduzzo ha spiegato che «quanto fatto finora dalla Giunta, nella risoluzione di questo problema, converte l’investimento fatto in una risoluzione definitiva delle problematiche sorte nel sito in questione, dando prova del suo interesse primo nei confronti non solo del nostro territorio, ma soprattutto nel garantire la sicurezza a tutti i cittadini trentini».

