ISTAT, povertà assoluta per 5 milioni e mezzo di italiani: cambia la spesa mensile delle famiglie

In Italia, oltre cinque milioni e mezzo di persone vivono in povertà assoluta. È il dato rilevato dall’ISTAT secondo cui il 7,5% delle famiglie italiane e il 9,4% degli individui sarebbe in difficoltà economica. Indubbio che la crescita dell’inflazione abbia pesato sulla ripresa delle condizioni economiche, aumentando l’incidenza della povertà.

L’Istituto di statistica rileva come, ancora una volta il Paese viaggia a due diverse velocità. Infatti, nel mezzogiorno le persone povere sarebbero 195 mila in più rispetto all’anno precedente, il 12% si trova in una condizione di povertà.

A differenza del mezzogiorno, nel nord Italia si è registrato un piccolo miglioramento sia per le famiglie che per i singoli individui. Dopo il difficile periodo causato dalla pandemia e dalle restrizioni, le famiglie hanno cominciato ad aumentare la spesa mensile a 2439 euro, un +4,7% rispetto al 2020.

La situazione sembra essere in ripresa anche per quei settori che nel 2020 erano stati particolarmente svantaggiati dalle restrizioni, come quello delle calzature e dell’abbigliamento. L’aumento maggiore si è registrato nella ristorazione con un +13% e dove le famiglie spendono in media 541 euro al mese.

Secondo i dati, la crescita sarebbe più lenta per cultura e spettacoli, con un +6% e le spese per i generi alimentari con +1,6%. Insomma, è chiaro come le famiglie non spendono più allo stesso modo, testimoniando una forte divisione tra le quelle abbienti su cui è stato registrato un aumento del 6% sul budget mensile, contro un +1,7% per quelle che lo sono meno.

Alla luce di questi dati, le Associazioni dei consumatori lanciano l’allarme per i prossimi mesi, con Codacons che denuncia come la situazione di conflitto in Ucraina, l’aumento dell’inflazione e la fiammata dei prezzi dei carburanti rischia di mettere in ginocchio i consumi degli italiani.

