Incidente in A22, si scontrano auto e camion bisarca. Traffico nel caos

Forti disagi alla viabilità autostradale nel pomeriggio di ieri martedì 8 marzo intorno alle 15:45 , per un incidente stradale accaduto sull’Autobrennero in corsia nord direzione Brennero all’altezza del km 118 tra i caselli autostradali di San Michele all’Adige ed Egna – Ora all’altezza del abitato di Roverè della Luna.

Un camion bisarca carico di auto che stava marciando in corsia di marcia nel tentativo di effettuare la manovra sulla corsia di sorpasso non si è accorto dell’arrivo di una vettura. L’auto è stata stretta sulla corsa di sorpasso andando a schiantarsi sul guard rail.

Nell’incidente è stato coinvolto anche un altro conducente che stava transitando subito dietro la macchina incidentata e che non è riuscito ad evitare l’impatto. In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di San Michele per mettere in sicurezza l’intera zona con il personale ausiliare addetto alla viabilità autostradale che ha supportato i stessi vigili del fuoco.

Illesi i conducenti delle vetture coinvolte, due altoatesini. Per loro non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Il traffico è rimasto bloccato per un po di tempo in corsia nord per permettere i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, con delle code che si sono registrate in corsia nord per alcuni chilometri. Poi le autovetture sono state defluire sulla corsia di emergenza, solo nel tardo pomeriggio la situazione e tornata alla normalità.

