Incendio a Mori: in fiamme la canna fumaria di un’abitazione

Vigili del fuoco Mori in azione per un incendio. L’allarme scattato nella serata di ieri, 8 marzo, ha interessato la canna fumaria di un’abitazione del Paese trentino. Grazie all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Mori, le fiamme non hanno intaccato la copertura, limitando di molto i possibili danni dovuti alle fiamme.

