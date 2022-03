In Trentino emergenza discariche: parte l’export per i rifiuti

La Provincia autonoma di Trento si trova ora a dover far fronte ad una nuova emergenza. E’ infatti crescente il problema dei rifiuti.

Per questo sono stati stipulati degli appalti e contratti per un bando per le 20.000 tonnellate di rifiuti dell’anno che sta correndo e per quello che verrà.

Il Trentino ora si dovrà organizzare per esportare delle enormi quantità di rifiuti e bruciarle negli impianti di termovalorizzazione per creare del Combustibile solido secondario.

Pubblicità Pubblicità

L’emergenza rifiuti ha costretto la Provincia a riaprire, nei mesi scorsi, le discariche di Imer e di Monclassico.

Tutto ciò è accaduto a causa della chiusura della discarica di Ischia Podetti che riusciva ad accogliere 55.000 tonnellate di raccolta differenziata e 8.000 di ingombranti all’anno.

La chiusura della discarica ha quindi obbligato all’export dei rifiuti. Questi dati hanno fatto quindi affiorare alle menti di molti alcuni interrogativi in merito alla realizzazione del termovalorizzatore trentino.

Pubblicità Pubblicità



Un’ulteriore problematica deriva dal fatto che la provincia aveva promesso di chiudere le discariche di Imer e Monclassino entro fine giugno e fine ottobre.

Per rendere più appetibili gli appalti, già da alcuni mesi erano stati fatti dei bandi per portare via 5.000 tonnellate di residuo. La gara d’appalto completa è stato già divisa in tre lotti. Due da 5.000 tonnellate all’anno per de anni e una da 10.000.

Il totale da portare via da oggi fino alla fine del 2023 è di circa 40.000 tonnellate. Il valore stimato è di 7,2 milioni di euro con l’aggiunta dei costi di trasporto.

I lotti verranno assegnati all’offerta economica più vantaggiosa. Il prezzo del trasporto non potrà arrivare ad essere maggiore di 220 euro.

Per lo smaltimento di tutto sono stati presi degli accordi con l’inceneritore di Bolzano nel quale quest’anno saranno bruciate 13.000 tonnellate di rifiuti.

Continuano in ogni caso i lavori per la riapertura di Ischia Podetti. Si stanno scavando ben 230.000 metri cubi di catino nord che basteranno solamente per 4 anni di rifiuti.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità