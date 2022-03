In fiamme un’altra canna fumaria, vigili del fuoco in azione

Allarme per un altro incendio legato ad una canna fumaria sul un tetto di una abitazione nella serata di ieri martedì 8 marzo intorno alle 18:45 in valle di Sole nel territorio comunale di Malè nella frazione di Magras. Ormai questo tipo di incidenti, molto pericolosi, sono all’ordine del giorno e rischiano di distruggere e mandare in cenere intere strutture.

Nell’ultimo caso dal camino si sono sprigionate delle fiamme e del fumo molto denso che si propagava verso il cielo e rischiando di estendersi alla copertura.

Dopo l’allarme sul posto in pochi minuti sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Malè con 17 vigili con diversi mezzi quali Aps, l’autoscala distrettuale, e un fuoristrada jeep.

I vigili hanno iniziato immediatamente ad operare per spegnere le fiamme che fuoruscivano dal camino e in poco tempo lo hanno spento iniziando poi l’opera di bonifica con l’apposita termo camera.

Grazie al rapido intervento delle aliquote della protezione civile i danni sarebbero stati contenuti soltanto alla canna fumaria evitando il propagarsi al resto della struttura e alle abitazioni poste nelle vicinanze. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o alle cose.

