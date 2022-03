Guerra Ucraina: nel salone danzante del Titanic con un governo che non fa gli interessi degli italiani

Egregio Direttore,

nel vedere quotidianamente gli orrori della guerra, per quello che unilaterlamente ci riportano i giornalisti, mi viene spontaneo pensare al compito, principale ed unico, che un Presidente di un qualsiasi paese deve attendere nei confronti dei suoi cittadini: la sicurezza e possibilmente il benessere della popolazione.

Sotto questa angolazione devono essere viste le azioni e le parole dei vari Presidenti che sfilano nei vari notiziari, con proclami del tutto fuori luogo rispetto al loro principale compito.

Se Putin ha precise responsabilità e assai poche scusanti, ancor peggio appare la posizione del Presidente dell’ Ucraina che, conscio della manifesta inferiorità delle sue forze armate, non solo continua a mandare al macello i suoi soldati ed i suoi civili, quelli soggetti all’ obbligo di leva e quelli esentati, ivi comprese donne e bambini, ma anche sollecita l’intervento diretto dei paesi limitrofi e della Nato nel conflitto, con il grimaldello dapprima della fornitura di armi – sciaguratamente concesso -, e ora di aerei e dell’istituzione della no fly zone – per ora rifiutate -, ben sapendo che ciò sfocia dritto dritto nella terza guerra mondiale.

Non è egli allora meno incosciente e criminale del suo collega antagonista? Ovviamente qui in Italia prevale la solita retorica del pietismo, dell’ epopea, anzi prosopopea, della resistenza e non una visione più ampia, magari cinica, propria della politica, non della politichetta.

Nessuno a Roma ha pensato che l’ invio di armi a un soggetto belligerante è esso stesso un atto di guerra e soprattutto nessuno ha detto a tutti noi che siamo di fatto in guerra.

E anche questo è non meno criminale, anche perché nessuno di costoro pensa o chiede al popolo italiano se è d’ accordo con quello a cui va incontro: perdita di valore d’ acquisto, inflazione. Successivamente chiusure di aziende, licenziamenti, povertà e concentrazione di ricchezze nelle tasche dei soliti, e per lo più furbi e opportunisti.

Nessuno chiede se gli italiani sono d’ accordo sul fatto inevitabile che il prossimo inverno il gas sarà razionato, per quelli che potranno permetterselo, o che la pasta ed il pane diventeranno un lusso, come durante la seconda guerra mondiale. Nessuno chiede se gli italiani sono d’ accordo sull’ invio di armi, sulle sanzioni che ci rimbalzano addosso, un domani sull’ invio di truppe,

Io dico che questo governo non fa gli interessi degli italiani e, meno che meno, lo fa l’ inesistente e burocratico governo d’ Europa.

Gli interessi degli italiani, intesi come popolo tartassato e vessato dalla burocrazia, sono trascurati da decenni. Forse l’ ultimo che lo ha fatto è stato Enrico Mattei, che approvvigionava l’ Italia e soprattutto gli italiani con molto pelo sullo stomaco e molto riguardo al benessere dei suoi operai e dei suoi concittadini. E lo hanno fatto fuori.

Oggi i nostri politici fanno ridere e quelli che facevano ridere fanno i politici. Ma qualcuno li ha votati e loro, allegramente, portano i loro popoli al disastro.

Avv. M.Stefano Sforzellini- Trento

(Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così»