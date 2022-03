Guerra in Ucraina, spese energetiche e militari: l’Unione Europea studia il lancio di Eurobond

La notizia che l’Unione Europea starebbe valutando il lancio di Eurobond su larga scala per tamponare le maggiori spese energetiche e militari legate all’invasione russa dell’Ucraina, ha fatto volare le borse.

L’indiscrezione arriverebbe dall’agenzia di stampa Bloomberg, secondo la quale i tecnici di Bruxelles starebbero lavorando ad un piano da presentare dopo l’11 marzo.

Nonostante siano ancora da definire la struttura dell’operazione e l’importo, l’indiscrezione avrebbe comunque fatto girare in rialzo Milano arrivando a guadagnare oltre il 3%, seguita da Madrid.

La notizia avrebbe avuto impatto positivo anche sullo spread, il differenziale di rendimento tra Btp italiani e Bund tedeschi a 10 anni che scende sotto i 150 punti base, portando il tasso di interesse annuo all’1.5%.

“La crisi non si risolverà nel giro di qualche giorno, quindi bisogna attrezzarsi per un periodo più lungo” ha detto il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, sostenendo la necessità di una politica di crescita in tempo di guerra.

Secondo le indiscrezioni di Bloomberg, la struttura del finanziamento potrebbe riprendere lo schema del programma “Sure” creato ad hoc per finanziare sotto forma di prestiti fino a 100 miliardi di euro, il sostegno temporaneo all’occupazione a seguito dalla pandemia e messo a disposizione di ciascuno degli stati membri. Con questa mossa in caso di drastico peggioramento dell’invasione Russa in Ucraina, Bruxelles potrebbe essere pronta a reagire alle nuove circostanze

