Emergenza Ucraina: confronto aperto tra l’Amministrazione provinciale e le associazioni ucraine

Confronto aperto tra l’Amministrazione provinciale e le associazioni ucraine che si occupano della raccolta di materiale destinato a chi scappa dalla guerra e dell’accoglienza dei profughi.

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, hanno incontrato la presidente dell’Associazione culturale degli Ucraini in Trentino Rasom aps, Stefaniia Shmits e il vicepresidente dell’associazione Aiutiamoli a vivere per l’Ucraina, Antonio Vecchio.

Presenti anche il dirigente generale del Dipartimento salute, Giancarlo Ruscitti e il responsabile di Cinformi, Pierluigi La Spada. “In questa terribile emergenza, che ha toccato e mobilitato molte persone anche in Trentino, siete diventati un punto di riferimento molto importante. La Provincia è al vostro fianco e garantisce la propria collaborazione attraverso le sue strutture” sono state le parole del presidente Fugatti.

Numerosi i temi affrontati, che spaziano dal trasporto di beni di prima necessità al confine con l’Ucraina e nelle zone sotto assedio, all’ospitalità delle persone – la maggior parte delle quali sono mamme con i loro bambini – sul territorio provinciale.

I rappresentanti istituzionali hanno posto l’accento anche sulle misure anti-contagio previste dall’ordinanza nazionale firmata nella giornata di ieri “Tutti coloro che arriveranno in Trentino saranno accolti e assistiti” ha assicurato l’assessore Segnana, evidenziando la positività della collaborazione instaurata in questi giorni anche per consentire alle strutture di organizzarsi al meglio per l’accoglienza dei profughi.

Le diverse questioni saranno peraltro affrontate oggi nel corso di una riunione con Consorzio dei Comuni, Protezione civile, Croce rossa e Cinformi – convocata al Commissariato del Governo – alla quale sono stati invitati anche i rappresentanti delle due associazioni.

