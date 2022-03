Caro energia, Usa annuncia stop a importazione di gas russo: “Non vogliamo essere tra coloro che finanziano le guerre di Putin”

“Noi non vogliamo essere tra coloro che finanziano le guerre di Putin, non compreremo più combustibili fossili dalla Russia“: Decisione forte quella di Joe Biden. Gli Stati Uniti stanno mirando alla principale arteria economica della Russia, seguiti dalla Gran Bretagna che blocca l’acquisto di petrolio ma non di gas e carbone. A differenza dall’America, l’Europa non può permettersi una decisione di questo tipo, vista l’alta dipendenza dall’energia russa.

Intanto, Putin ha ordinato al Governo di stilare entro le prossime settimane, una lista di Paesi per i quali saranno vietati movimenti di import ed export sia per materie prime che per prodotti finiti. La scelta, secondo il Cremlino avrebbe l’obiettivo di salvare la sicurezza della Russia.

L’impatto della scelta americana si è riversata soprattutto sul petrolio, che dopo il discorso di Biden sarebbe salito all’8% per poi piegarsi del 3%. Per dipendere meno dai combustibili russi, l’Europa ha premesso che ci vorranno all’incirca 8 anni, ma intanto la Commissione avrebbe emanato per gli Stati membri delle linee guida sulle quali poter calmierare i prezzi.

Secondo il piano di Bruxelles, si potranno temporaneamente tassare i profitti straordinari che produttori di energia elettrica hanno realizzato in questi mesi, ma anche i proventi dei cosiddetti crediti di carbonio che versano imprese inquinanti.

In Italia, il Ministero dell’Economia ha fatto sapere che non si esclude la possibilità di ricavare qualcosa dai profitti extra realizzati dalle assicurazioni durante il covid, periodo in cui si sarebbero registrati meno incidenti per ristorare gli automobilisti.

Inoltre, il Ministro della Transizione ecologica, Cingolani, fiducioso nel ridurre la dipendenza dalla Russia, ipotizza: “Per la metà dell’anno circa la metà del gas importato dalla Russia sarà sostituito da altre fonti”.

