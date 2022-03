Aumento del carburante, a rischio 900 aziende di autotrasporti

L’aumento del prezzo del gasolio e della benzina sta facendo preoccupare sempre di più le aziende di trasporti. I prezzi cominciano a diventare insostenibili.

Oltre che per gli autotrasportatori di merci, la situazione è tutt’altro che rosea anche per i taxi e per le imprese di trasporto persone. Sul territorio trentino ci sono ben 900 ditte che si occupano di questo.

In alcuni casi si è già cominciato a rinunciare ai viaggi a causa di questi rialzi.

Basti pensare che in sole tre settimane il solo costo di 8.000 litri di carburante, è aumentato di 3.500 euro.

Le difficoltà ad andare avanti sono molte. Le aziende escono da due anni di pandemia e si trovano ora a dover fronteggiare questi rincari causati dalla guerra che li mandano a gambe all’aria.

Potrebbero essere molte le aziende di trasporti seriamente a rischio.

