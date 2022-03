Ucraina, nuova tregua per evacuare civili: tutti percorsi portano in territorio russo e bielorusso

Bombardamenti, evacuazione dei civili ferma nella capitale, a Mariupol e in atre città ormai assediate. Secondo Mosca sarebbe colpa delle milizie ucraine che userebbero la popolazione come scudi umani. Sul fronte opposto l’Ucraina rivela un presunto attacco all’Istituto di fisica di Kharkiev che ospiterebbe del materiale nucleare.

Ieri, dopo la ripresa dei negoziati al confine con Polonia, i russi annunciano il cessate il fuoco temporaneo e la ripresa delle evacuazioni in sicurezza attraverso sei diversi percorsi che portano tutti in territorio russo e bielorusso.

Per questo, il portavoce del Presidente Zelensky attacca il piano di trasferimento dei rifugiati organizzato da Mosca: “Un’operazione immorale, in questo modo la sofferenza delle persone viene utilizzata per creare l’immagine televisiva desiderata”.

Ieri Putin al telefono con il presidente del Consiglio Europeo, Michel avrebbe riferito che l’esercito russo starebbe adottando tutte le misure possibili per salvare la vita dei civili.

Fino ad ora l’Onu ha calcolato che dal 24 febbraio oltre 1.700.000 di rifugiati avrebbero lasciato il paese. Inoltre, Organizzazione mondiale della sanità denuncia la presenza di oltre 200 strutture ucraine lungo le linee di conflitto, diventando così sempre più difficile assistere feriti e malati.

Mentre la Russia inserisce l’Italia nei Paesi ostili, Draghi e Von der Leyen convergono nell’attivare nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Il quarto round dei colloqui tra delegazione russa ed ucraina, si terrà giovedì in Turchia. Questa volta a provare la mediazione sarà il Presidente turco. Erdogan.

