Trentino: sospesi altri 124 infermieri. Ancora in ballo il destino dei 90 guariti

Sono stati sospesi altri 124 infermieri in Trentino. I sanitari si erano rifiutati di inocularsi nonostante l’obbligo vaccinale che lo imponeva. Le nuove sospensioni sono state deliberate mercoledì dall’ordine delle professioni infermieristiche provinciale.

Inizialmente le lettere erano addirittura 133 ma 9 infermieri hanno inviato la documentazione per non farsi sospendere all’ultimo momento.

A metà gennaio in ogni caso, erano ben 584 gli infermieri senza dose booster. Poi, un mese dopo, quando era stata mandata la prima lettera di sollecito, erano 224. Infine, venerdì scorso erano 133, diventati 124 nella giornata di ieri.

Di questi, secondo le stime, solo 40 sarebbero dipendenti dell’Apss mentre glia altri lavorerebbero all’estero, sarebbero in pensione oppure lavoratori del settore privato o delle Rsa.

A far paura però, è un’altra questione. Sono infatti sul filo del rasoio ben 90 infermieri e 30 medici non vaccinati ma guariti.

Secondo le norme nazionali, queste persone dovrebbero essere sospese nonostante il green pass e la guarigione. Secondo il ministero infatti sarebbe obbligatoria la puntura e non il green pass. La presa di posizione sarebbe dunque politica.

Per il momento i 90 infermieri sono ancora in corsia in attesa del parere del Ministero. Attualmente dunque il numero di novax sospesi è salito a 180 infermieri. Dunque il 4% dei professionisti.

Sono poi in ballo altre 90 persone, i guariti. In loro assenza infatti, il sistema trentino potrebbe trovarsi in difficoltà nella gestione dei pazienti. Il personale infatti è già scarso.