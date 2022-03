Stop alla collaborazione con le istituzioni russe: la drastica decisione dell’università di Trento

L’università di Trento ha preso nella mattinata di oggi una decisione drastica. Una presa di posizione forte e chiara che mai aveva fatto parte della storia dell’ateneo di Trento.

Il rettore dell’Università degli Studi di Trento ha infatti fatto sapere durante la mattinata che l’ateneo trentino non collaborerà più e sospenderà le collaborazioni con le istituzioni russe.

In un comunicato inoltre si è fatto sapere che si “valuta la possibilità di attivarsi per incoraggiare azioni concrete a beneficio e sostegno di colleghi e colleghe, nonché di studentesse e studenti, vittime della situazione, incluso il ritorno in Italia delle studentesse e degli studenti presenti nelle zone del conflitto”.

L’ateneo ha quindi fatto sapere sul suo sito le ragioni di questi provvedimenti adottati: “Il primo articolo del nostro Statuto dice che il nostro ateneo ha a cuore tra l’altro lo sviluppo umano, la democrazia e la dignità dei cittadini.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è un’azione in aperto contrasto con questi obiettivi e con i valori che ispirano la nostra comunità.

Per questa ragione il Rettore, in accordo con il Senato accademico, ha deliberato concrete iniziative di solidarietà con il popolo ucraino e la sospensione di nuovi accordi bilaterali con le istituzioni legate al governo russo– infine termina il comunicato-

L’università è il luogo dell’incontro, del pluralismo delle idee, della crescita culturale fondata sul dialogo: è quindi con enorme rammarico che l’Università di Trento, per la prima volta nella sua storia, si trova a dover sospendere le collaborazioni con le istituzioni di un altro paese ma conferma il suo sostegno alle studiose e studiosi russi che subiscono le conseguenze di scelte indipendenti dalla loro volontà.