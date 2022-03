Putin inserisce l’Italia nella lista dei paesi «ostili». A rischio chiusura 300 aziende italiane che collaborano con la Russia

Il decreto rientra nella cosiddetta “procedura provvisoria per l’adempimento di obblighi verso creditori esteri”. Secondo il documento, tutti i creditori provenienti da questi paesi nei confronti dei russi possono essere ripagati solo in rubli ma nessuna controparte internazionale accetterebbe di essere saldata in una valuta il cui valore è precipitato al minimo storico. Mentre tutti gli altri potranno ricevere i pagamenti in valuta estera con un permesso speciale.

Ma non è tanto la "sanzione economica" di Mosca il problema quanto il suo significato politico visto che mette "nella cerchia dei cattivi" tutti i Paesi contrari alla causa di Mosca, colpevoli secondo il Cremlino di aver compiuto "azioni ostili contro la Russia". La guerra tra Russia e Ucraina e le sanzioni dei Paesi occidentali mettono a rischio i rapporti commerciali tra l'Italia e Mosca. Ad oggi, sono circa 300 le imprese italiane in affari con la Russia che pagheranno le conseguenze dell'invasione. Secondo i dati dell'Agenzia Ice (su base Istat), nei primi 11 mesi del 2021 l'interscambio complessivo tra Russia e Italia è ammontato a circa 20 miliardi di euro.

Sono molte le aziende italiane esposte con la Russia che rischiano di non vedere riconosciuto il proprio credito con conseguenza drammatiche sulla tenuta economica del nostro paese e sull’occupazione. Ma la bilancia commerciale italiana nei confronti della Russia è negativa: verso Mosca esportiamo oltre 7 miliardi di euro di prodotti e ne importiamo 12,6 miliardi, in particolare gas e materie prime, per circa l’80%. Molti altri paesi sono nelle nostre stesse condizioni. Per questo sullo sfondo si sta creando uno scenario europeo poco omogeneo. Da una parte Italia Francia e Germania che hanno fin da subito applicato sanzioni durissime alla Russia, dall’altra tutti gli altri paesi che nicchiano e attendono a prendere decisioni chiedendosi se vale la pena distruggere il proprio paese per difendere l’Ucraina fino in fondo e se non sia il caso di adoperarsi per un compromesso pur di finire la guerra che potrebbe allargarsi al terzo conflitto mondiale.