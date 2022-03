Proteggere il bestiame dagli attacchi da grandi carnivori grazie ai cani da guardianìa: mattinata di formazione per gli allevatori

Proteggere il bestiame dagli attacchi da grandi carnivori grazie ai cani da guardianìa. Il tema sarà al centro del momento informativo e formativo in programma oggi, martedì 8 marzo, dalle 10 alle 12.30 negli spazi della Federazione provinciale allevatori trentini in via delle Bettine 40 a Trento.

Interverrà il dottor Albert Stern, medico veterinario e allevatore svizzero esperto in cani da guardianìa e cani da conduzione. L’incontro è aperto agli allevatori trentini – professionisti o hobbisti – interessati ad approfondire l’argomento. L’accesso è consentito con mascherina FFP2 ed esibendo il greenpass.

I cani da guardianìa, solitamente di grande taglia, appartengono a razze utilizzate per secoli nella difesa degli ovicaprini e di altro bestiame dai danni da lupo e da orso.

Si ricorda che l’Amministrazione provinciale finanzia l’acquisto di cuccioli di pastore maremmano abruzzese come misura di prevenzione mirata a prevenire e mitigare l’impatto delle predazioni da lupo e orso ai danni del bestiame domestico, insieme alla presenza di pastori e alla stabulazione notturna del bestiame (ad esempio all’interno di recinzioni elettrificate).

La Provincia autonoma di Trento investe da tempo ingenti risorse nella prevenzione dei danni e l’iniziativa in programma domani costituisce un nuovo capitolo di un processo continuo di miglioramento ed affinamento degli strumenti a disposizione.

All’incontro parteciperà anche il personale forestale referente per la prevenzione dei danni nei diversi settori della provincia. Sarà dedicato proprio ai forestali il secondo incontro di approfondimento che si svolgerà nel pomeriggio.

