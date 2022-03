PNRR, Madonna Bianca e parco di Gocciadoro tra gli interventi sui parchi e giardini storici

Sono due gli interventi del PNRR che il Comune intende candidare per il bando Parchi e giardini storici.

La domanda di finanziamento dell’intervento e della relativa candidatura riguarda la M1C3 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”:

– Rigenerazione e riqualificazione del giardino Garbari a Madonna Bianca per un importo di 398.100 euro (totalmente ammissibile a finanziamento PNRR);

– Rigenerazione e riqualificazione del Parco Gocciadoro per un importo di 2.183.000 euro per il quale risulta ammissibile la somma di 1.739.450.

Un totale quindi di 2.581.100 euro per i quali l’eventuale finanziamento tramite il contributo PNRR potrebbe raggiungere la copertura dell’importo di € 2.137.550.

Sarà quindi necessario reperire la rimanente copertura finanziaria attraverso risorse finanziarie dell’Amministrazione comunale per un importo complessivo di 443.550 euro. Gli interventi dovranno completarsi entro il 2026. Il progetto è affidato al Servizio Gestione strade e parchi.

RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO GARBARI A MADONNA BIANCA – Il Giardino Garbari, già oggetto di un restauro agli inizi degli anni Duemila, necessita di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e di nuove piantumazioni a sostituzione degli esemplari arborei purtroppo persi per vetustà o eventi climatici estremi. Gli interventi sono distinti in:

a) Componente vegetale e disegno del giardino: interventi di completamento del censimento georeferenziato delle alberature, controllo, potature e consolidamenti. Censimento arbustivo. Reimpianto dei soggetti arborei rimossi o caduti successivamente al restauro dell’anno 2000, con cultivar resistenti. Ricostruzione di un brano del roccolo seicentesco. Consolidamento roccia instabile. Ripristino cunette in acciottolato e sistemazione ingresso.

b) Componente architettonica e scultorea: consolidamento e messa in sicurezza della finta rovina in laterizio, ora transennata.

c) Componente impiantistica: interventi di parziale rifacimento dell’impianto irriguo: sostituzione pompa, separazione da rete ricircolo, installazione di centralina telecontrollata, verifica e potenziamento settori e irrigatori. Ripristino dell’impianto dei giochi d’acqua con rete separata, (stagno dei taxodia, cascatella, stagno) e sdoppiamento scarico e ricircolo.

Potenziamento impianto illuminazione. d) Sicurezza e accessibilità: sostituzione recinzione lato nord, vandalizzata ed incongrua, con recinzione in metallo dello stesso disegno dei cancelli realizzati nel 2000. Consolidamento tratto viale di accesso, in pendenza. e. Valorizzazione e comunicazione: aggiornamento e ristampa materiali. Realizzazione video e podcast. Rifacimento e integrazione pannelli esplicativi con sistema integrato Qrcode. Digital Storytelling, predisposizione ausili e formazione. Pannelli easy to read. Collaborazioni con vari soggetti del territorio (Muse, Circoscrizione, Distretto scolastico,Biodistretto di Trento, Università, Fondazione Mach, Beni comuni) e con la confinante proprietà della villa per eventuali iniziative congiunte di valorizzazione del verde.

RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GOCCIADORO – Il parco di Gocciadoro rappresenta, con i suoi 18 ettari pubblici, l’area verde più ampia del Comune, nonché zona protetta per elementi di valore sia naturalistici (sito Natura 2000) sia paesaggistici (tutela storico-architettonica). Il parco ha un piano di gestione delle aree boscate, anche di contrasto alla diffusione delle infestanti, ed un progetto di restauro della Torretta sul versante orientale. Gli interventi proposti sono distinti in:

a) Componente vegetale e disegno del giardino: interventi di censimento georeferenziato, cartellinature. Verifiche di stabilità e interventi di consolidamenti e potature. Rinnovi e sostituzioni alberature e arbusti. Rimozioni di infestanti. Reimpianti. b) Componente architettonica e scultorea: restauro Torretta settecentesca. c) Componente impiantistica: impianto irriguo, completamento ed estensione. Impianto illuminazione, sostituzione lampioni e potenziamento. d) Sicurezza e accessibilità: rifacimento e messa in sicurezza sentieri, staccionate, parapetti. e) Valorizzazione e comunicazione: realizzazione apparato comunicativo sull’insieme e sulle parti. Apertura Torretta per attività a servizio del parco. Elaborazione programmi attività culturali. Collaborazioni con Muse, Circoscrizioni.