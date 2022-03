Piani Giovani Val di Sole: bandi aperti!

Sono aperti i bandi dei Piani Giovani di Zona della Bassa e dell’Alta Val di Sole finalizzati alla raccolta di proposte e idee progettuali da realizzare nel corso del 2022, anche quest’anno in forma congiunta grazie alla positiva collaborazione che da sempre guida l’operato dei due Tavoli del Confronto e della Proposta.

Stesso bando, stessa scadenza, fissata per giovedì 31 marzo, stesse schede progettuali con l’intento di favorire il più possibile le progettualità rivolte all’intero territorio valligiano.

Giovani, associazioni, gruppi giovani, cooperative sociali, scuole, parrocchie, fondazioni ed enti senza scopo di lucro potranno infatti presentare le loro proposte a uno dei due Piani, in base ai Comuni dove si intende realizzare il progetto, oppure contemporaneamente a entrambi.

I bandi sono disponibili sui siti istituzionali dei Comuni di Malè e di Pellizzano, in qualità di enti capofila dei rispettivi Piani Giovani.

La guida politica dei due Piani è in capo a Massimo Baggia, assessore del Comune di Malè, e Lorenzo Pedergnana, consigliere del Comune di Pellizzano.

Per quanto riguarda la parte tecnica, i progettisti possono contare sulla referenza tecnico-organizzativa di Alessandro Rigatti per la Bassa Val di Sole e di Federica Flessati per l’Alta.

I referenti sono disponibili per offrire supporto in tutte le fasi progettuali, compresa quella particolarmente importante di progettazione richiesta in questa prima fase dell’anno, e per illustrare le modalità di presentazione delle proposte.

Anche quest’anno i temi cardine che i Piani Giovani intendono trattare sono il passaggio al mondo adulto, il benessere e l’accettazione di sé, il sostegno alla ricerca del lavoro, l’appartenenza, conoscenza, fruizione e gestione sostenibile del patrimonio culturale e ambientale del territorio e la cittadinanza attiva.

Su questi temi in particolare gli interessati potranno avanzare le loro proposte che, se accolte favorevolmente, potranno essere finanziate fino al 100%.