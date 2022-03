MotivArteMezzocorona: la rivoluzione gentile che invita le donne a credere in sé stesse

È una rivoluzione gentile quella proposta dal Comune di Mezzocorona in collaborazione con l’artista e illustratrice Enrica Mannari in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra oggi, martedì 8 marzo: frasi motivazionali in formato poster che riempiranno gli spazi delle affissioni pubbliche per ricordare alle donne il loro valore.

#MotivArte è un progetto che unisce arte nello spazio pubblico e motivazione ideato dall’artista e designer Enrica Mannari che lei stessa mette a disposizione gratuita dei Comuni che vogliono aderire.

Alla base della scelta del Comune rotaliano di aderire al progetto c’è la volontà di invitare le donne a credere in se stesse, consapevoli del fatto che situazioni di bassa autostima e poca fiducia nelle proprie possibilità creano condizioni psicologiche che lasciano spazio con più facilità a soprusi, ingiustizie e violenze.

Le affissioni stradali rappresentano una delle modalità più dirette da sempre utilizzate per ogni tipo di comunicazione. In questo caso, l’incontro con l’arte e con la forza del messaggio ispirato e positivo, rende questo strumento innovativo e inaspettato regalando a tutte e a tutti la possibilità di godere della bellezza dell’arte, di dedicare piccole riflessioni al contenuto dei messaggi, supportando le donne nel cammino verso una reale parità di genere.

A portare il progetto tra le strade e le piazze del Comune della Piana Rotaliana è Monika Furlan, assessora alle pari opportunità: «Siamo davvero onorati di ospitare sul nostro territorio questo progetto – afferma -. La Giornata Internazionale della Donna non è una festa, è un giorno per riflettere e prendere atto di dove siamo. E direi che la strada è ancora lunga. Perché le donne vivono ancora sotto la scure dei pregiudizi e dei giudizi. Perché la libertà delle donne di compiere scelte per la propria vita e per il proprio corpo non è ancora riconosciuta. Come amministrazione, nel nostro piccolo, cerchiamo di esserci e divulgare messaggi importanti, per contribuire all’evoluzione e al cambiamento».

#MotivaArte sta attraversando il Paese: con Mezzocorona, hanno infatti dedicato questo progetto alle loro cittadine e cittadini, già oltre 30 altre amministrazioni italiane di quasi tutte le regioni.

ENRICA MANNARI – Enrica Mannari, classe 1980, è designer, artista e illustratrice. Ha lavorato come art director fino al 2017 per poi diventare freelance e iniziare un’attività che l’ha portata a collaborare con grandi brand come Adidas, Samsung, Coop e con realtà come Fondazione Umberto Veronesi. Scrive, disegna, realizza bojoux. #MotivArte è il suo progetto gratuito per le amministrazioni comunali.