“Moskow Mule? No grazie”: a Trento spunta la provocazione con l’aggiunta di “Tantomeno americani”

Alcuni giorni fa era uscita la notizia della decisione di alcuni locali americani di rinominare il “Moskow Mule” con “Kiev Mule”. Al riguardo sono sorte alcune polemiche.

Una provocazione affine o simile è stata adottata dal “Cafè de la Paix, Circolo Arci” nella città di Trento.

Su una tavoletta esposta al balcone del locale si legge infatti : “Moskow Mule? No grazie”. Poco sotto è stata poi messo un cartello con scritto :”Tantomeno americani”.

Una provocazione diversa rispetto a quella americana che naturalmente mirava ad individuare la Russia come unico nemico.

“Volevamo sfruttare questa lavagnetta per fare dell’ironia, o meglio per giocare su questi doppi sensi del Moskow Mule che fa riferimento alla Russia.

Abbiamo voluto cercare di far capire che ripudiamo la guerra in quanto tale senza doverci schierare da una parte o dall’altra-ci spiega un ragazzo che ci risponde al telefono del “Cafè”- Non riteniamo ci sia uno schieramento più nel giusto rispetto all’altro.

Riteniamo che ci siano responsabilità da entrambe le parti e che un conflitto continuerà a generare attriti fra i popoli senza risolvere nulla. Gli unici a rimanere coinvolti particolarmente senza volerlo sono come sempre i civili, il popolo.

La guerra crea sempre questo. Vittime che non decidono la propria sorte ma che sono costrette a subirla. E’ una critica assoluta verso la guerra. Abbiamo cercato di sdrammatizzare. Era una provocazione“.