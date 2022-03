L’Associazione Camperisti aveva ragione: condannato il Comune di Rabbi e annullata l’ordinanza che vietava la sosta alle autocaravan

Altra vittoria dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, intervenuta con l’Avv. Marcello Viganò, per far annullare l’ordinanza del Comune di Rabbi n. 62/2021 che vietava la sosta alle autocaravan.

Il Comune di Rabbi, invece di accogliere la richiesta dell’Associazione di revocare detta ordinanza nella visione di autotutela d’ufficio in modo da far risparmiare tempo e denaro all’Associazione nonché alla macchina della Giustizia, aveva costretto l’Associazione a rivolgersi al TRGA Trentino-Alto Adige.

Il TRGA Trentino-Alto Adige con sentenza n. 52/2022 depositata il 4 marzo 2022 ha annullato l’ordinanza, condannando il Comune al pagamento delle spese legali. Una sentenza di 26 pagine che è una lezione sul diritto, quindi, utile a tutti i sindaci.

Per motivi di spazio la conclusione della sentenza: «In definitiva – come affermato da una condivisibile giurisprudenza con riferimento ad una fattispecie pressoché identica a quella in esame (ex multis, T.A.R. Valle d’Aosta, 14 febbraio 2022, n. 12, cit.) – coglie nel segno l’Associazione ricorrente quando lamenta che il Sindaco di Rabbi, promiscuamente accomunando il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l’art. 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle autocaravan. (…) Tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento dell’impugnata ordinanza».

«Confidiamo che detta lezione di diritto – commenta l’Associazione – induca un sindaco a evitare di emanare ordinanze con limitazioni alla circolazione e sosta solo per le autocaravan, essendo ormai pacifico che si tratterebbe di ordinanza illegittima e, come tale, essendo trascorsi oltre 30 anni dalla emanazione del Codice della Strada e in presenza di una giurisprudenza continua, sarà da ritenersi passibile anche di denuncia alla Procura della Repubblica al fine di verificare se emanata per favorire interessi privati in atti d’ufficio».

