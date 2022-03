Internet ultraveloce, al Trentino oltre 2 milioni di euro per i voucher alle imprese

Ha preso il via il ‘Piano voucher per le imprese‘ che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale.

A partire da martedì 1 marzo, come annunciato dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise), le imprese potranno richiedere un contributo – da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia e che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico. In particolare, il Mise ha assegnato al Trentino risorse pari a 2,18 milioni di euro. Il Piano avrà durata fino ad esaurimento dello stanziamento e, comunque, fino al 15 dicembre 2022.

Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori. Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari complessivamente a circa 608 milioni di euro. Il Trentino ha beneficiato di stanziamenti per complessivi 2,18 milioni di euro.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta, spiega il Mise, di un intervento che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel Pnrr.

L’attuazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia, sotto la vigilanza della Direzione generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) del Ministero. In Trentino, il progetto per la diffusione della banda ultralarga (Bul) è già in fase avanzata, grazie anche alla sinergia con Trentino Digitale. La nuova misura intende ulteriormente incentivare l’adozione, da parte delle imprese, di una connessione veloce e stabile da parte delle aziende.

Le tipologie del voucher connettività – Il voucher sarà destinato alle imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, di dimensione micro, piccola e media. A ciascun beneficiario, identificato con una Partita IVA/Codice Fiscale impresa, potrà essere erogato un solo voucher (per le imprese che hanno più sedi è prevista comunque l’erogazione di un solo voucher).

Pubblicità Pubblicità



Alle imprese sarà erogato un contributo che potrà variare in considerazione delle diverse caratteristiche di connettività e in presenza di step change (inteso quale incremento della velocità di connessione) rispetto al livello di connettività eventualmente già disponibile presso la sede dell’impresa, realizzato con qualsiasi tecnologia che soddisfi le prestazioni richieste.

Sono previste quattro diverse tipologie di voucher, a seconda di parametri prestazionali (velocità massima in download e banda minima garantita) relativi all’offerta attivata, secondo lo schema seguente.

Modalità operativa – Per partecipare alla misura, gli operatori di telecomunicazioni devono preventivamente registrarsi sul portale dedicato al voucher, attivato appositamente da Infratel Italia.

Gli operatori già accreditati per la precedente fase 1 del Piano Voucher, destinata alle famiglie con fascia di ISEE fino a 20 mila euro, saranno automaticamente accreditati per la nuova fase per le imprese, dopo che avranno sottoscritto la nuova Convenzione con Infratel Italia e dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati.

L’attivazione dei servizi a banda ultralarga potrà essere richiesta dalle imprese potenziali beneficiarie del voucher direttamente agli operatori, dopo che questi si saranno registrati sul portale, utilizzando i consueti canali di vendita.

Durata del voucher – Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022. La durata potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previa disponibilità di risorse e a seguito di valutazione da parte della Commissione europea.

Info – Mise: https://bandaultralarga.italia.it/scuole-voucher/progetto-voucher-fase-ii/ .I dettagli per le imprese: https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-ii-imprese