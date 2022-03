Insieme per l’Ucraina: l’iniziativa delle Farmacie comunali

Farmacie comunali Spa ha attivato un’iniziativa per la raccolta e l’invio di farmaci in Ucraina: Insieme per l’Ucraina prevede che, acquistando uno dei farmaci presenti nell’elenco messo a disposizione nelle farmacie comunali, una parte del prezzo sarà pagata dall’utente, mentre il resto della spesa sarà coperto dalla farmacia.

L’elenco dei prodotti è stato stilato sulla base della lista fornita dal Comitato nazionale della Croce Rossa Italiana, la scelta è ricaduta su beni di largo uso di cui gli ospedali in questo momento hanno grande necessità.

Farmacie comunali si sta coordinando per organizzare la logistica e la consegna del materiale con la sezione trentina della Croce Rossa, che è riuscita con fatica ad aprire un canale diretto con l’Ucraina.

Pubblicità Pubblicità

Con cadenza settimanale il materiale raccolto nelle farmacie sarà affidato alla Croce Rossa per la consegna e nel contempo sarà revisionata la lista in base alle necessità che la stessa Croce Rossa comunicherà.

L’iniziativa, attivata in tutte le 21 farmacie della società, è stata condivisa con le farmacie comunali di Rovereto, gestite da Società multiservizi Rovereto (Smr).

Pubblicità Pubblicità