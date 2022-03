Guerra Ucraina: nemmeno le paraolimpiadi riescono a farci rimanere umani

Caro Direttore,

lontano dai campi di battaglia, la guerra è vissuta come una partita tra filoccidentali e i filorussi dove non mancano i colpi bassi, inaspettati, come quello di escludere gli atleti paralimpici russi e bielorussi dai Giochi di Pechino 2022.

Atleti che con grandissimi sacrifici si erano allenati per anni condizionati da importanti disabilità. Sono stati accreditati, hanno potuto vedere gli impianti sportivi dove gareggiare e all’ultimo è arrivato il veto di numerosi Comitati olimpici che non li hanno voluti ai giochi.

Comitati che di fatto hanno consegnato lo sport alla logica politica della contrapposizione per cui si vince solo umiliando, cancellando l’avversario. Così neppure le Paraolimpiadi ci uniscono, riescono a farci rimanere umani.

Claudio Cia – Consigliere provinciale e regionale Fratelli d’Italia

