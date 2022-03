Guerra in Ucraina, Gran Bretagna: sì ad aiuti militari no ai profughi in fuga

Nonostante ieri, Il Ministro degli Interni britannico, Priti Patel abbia previsto di allentare le norme sull’accoglienza di immigrati per favorire l’ingresso dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra, secondo la BBC la stessa avrebbe respinto 286 cittadini ucraini che cercavano di raggiungere il Paese.

Bloccati al porto di Calais in Francia, i cittadini ucraini avrebbero raccontato di aspettare da sette giorni l’ottenimento di un visto per il ricongiungimento famigliare previsto dalla Gran Bretagna. Sul fatto, la Francia accusa la Gran Bretagna, invitandola a fare di più per i rifugiati bloccati al porto di Calais.

“La Gran Bretagna è un Paese molto generoso, ma che vuole mantenere il controllo sugli arrivi”: queste le parole del Presidente, Boris Jhonson che giustificano la scelta di non concedere l’ingresso.

Pubblicità Pubblicità

La Gran Bretagna, infatti, avrebbe intenzione di aiutare l’Ucraina solo attraverso l’invio di armi e non sono disposti a far entrare i profughi in fuga dai bombardamenti. Ad oggi la Gran Bretagna ha permesso l’ingresso a soli 589 ucraini, numeri molto bassi se confrontati con quelli di Italia, Polonia e Romania. Per ora, sono circa 17.700 le persone che hanno fatto richiesta di visto a Londra, ma solo a poche centinaia è stata concessa.