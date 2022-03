Festa della donna, Ianeselli fa una dedica alle ucraine: “Per loro è tempo di lotta”

Oggi è l’8 marzo, la festa della donna. In molti, per commemorare l’evento hanno pubblicato sui social alcune riflessioni o dediche.

Fra questi c’è anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli il quale ha deciso di dedicare alcune righe alle donne ucraine in questa particolare giornata.

Ianeselli sul suo profilo ha scritto: “ Questo 8 marzo è per le donne ucraine. Donne che combattono, resistono, curano, aiutano. Donne che seguono la logica del cuore per contrastare la logica del potere e della violenza.

Questo 8 marzo è per Angela Kotyk, che è passata in poche ore dal coordinare l’ospitalità dei “bambini di Chernobyl” ad occuparsi del sostegno ai profughi di guerra a Trento e in patria.

È per le sue connazionali, che per anni si sono prese cura di anziani e disabili, diventando una colonna portante del nostro welfare: oggi sono fondamentali nel far funzionare la macchina degli aiuti da inviare nell’Ucraina in macerie.

Questo 8 marzo è per le donne ucraine rimaste a confezionare teli mimetici e molotov o a imbracciare un kalashnikov per difendere il loro Paese.

È per le mamme confinate insieme ai figli sotto terra, nelle metropolitane e nei rifugi dove scarseggiano da giorni acqua e viveri e medicine.

È per le anziane ucraine che manifestano con i cartelli davanti ai carri armati- infine il sindaco ha terminato la sua riflessione- Coraggiose, tenaci, instancabili: grazie alle donne ucraine e a tutte le donne che, a qualsiasi latitudine, sono costrette a sforzi eccezionali per aiutare la loro famiglia e il loro Paese.

Per loro oggi è il tempo della lotta, non della festa. A ognuna la nostra gratitudine, la nostra ammirazione, il nostro sostegno”.