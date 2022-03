“Donne in Vivavoce”: all’auditorium di Taio pagine letterarie al femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, questa sera, martedì 8 marzo alle 20.30, l’auditorium comunale di Taio farà da cornice alla serata intitolata “Donne in Vivavoce – Pagine letterarie al femminile”, organizzata dall’assessorato alla cultura guidato da Ilaria Magnani in collaborazione con la biblioteca intercomunale di Predaia.

L’incontro sarà presentato da Cristina Waller, con letture da parte di Francesca Inama e Maria Cristina Menapace accompagnate dal canto e dalla musica di Albina Berisha, Chiara Cavosi e Giorgia Sicher.

L’iniziativa, organizzata da figure femminili di Predaia, ha visto il coinvolgimento anche di ragazze del territorio che hanno preso parte gli anni scorsi a progetti realizzati nell’ambito delle Politiche Giovanili.

Pubblicità Pubblicità

In questa giornata così importante, anche noi abbiamo deciso di dare loro “voce”.

FRANCESCA INAMA – Sono Francesca Inama, abito a Coredo e frequento il liceo linguistico di Cles. Ho 17 anni ma è da molto tempo che mi interesso al teatro. Ho iniziato con le recite alle scuole medie e ho continuato anche grazie ai progetti promossi dal Comune di Predaia.

Ho partecipato al Piano Giovani con il progetto di teatro “Tutti in scena!” di Nicola Bortolamedi e a quello di lettura e recitazione “In viaggio con…” organizzato da Jacopo Laurino ed Elena Galvani. Non vedo l’ora di presentare insieme alla mie collaboratrici l’incontro di “Donne in Vivavoce”, in modo da poter vivere a fondo le parole di grandi donne dalle mille sfumature. Spero di vedere un numeroso pubblico, sia donne ma anche uomini, dai più ai meno giovani, per poter celebrare tutti insieme il valore immenso, anche se spesso silenzioso, delle donne.

Pubblicità Pubblicità



CHIARA CAVOSI E GIORGIA SICHER – Siamo Chiara, 18 anni, studentessa del quarto anno al Liceo Russell di Cles, e Giorgia, 19 anni, studentessa al quinto anno del Liceo Artistico a Trento: due cugine con la passione per la musica.

Da sempre cantiamo insieme cercando di bilanciare due voci tanto diverse, creando armonizzazioni e provando nuove versioni dei brani. La nostra complicità si basa sulla musica, colonna sonora della nostra vita.

Per questo siamo molto felici di prestare la voce alle donne di tutto il mondo in occasione di questa iniziativa.

ALBINA BERISHA – Sono Albina Berisha, frequento il Liceo Russell, indirizzo linguistico, e nelle ultime settimane ho svolto l’alternanza scuola-lavoro in biblioteca a Coredo.

Amo il canto. E sono felice di prestare la mia voce per questa iniziativa così importante e significativa.