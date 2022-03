Covid, il 31 marzo scade lo stato di emergenza: arriva il Green Pass rimodulato

Orami è cosa nota, il 31 marzo decadrà lo stato di emergenza da Covid, visto l’andamento della campagna vaccinale e l’affievolirsi della situazione emergenziale.

“Superare lo stato di emergenza non significa essere fuori da ogni vincolo perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti”: lo dice il Ministro della Salute, Speranza che converge nell’opinione di Ricciardi di non abbassare la guardia.

Insomma, dal 1° aprile il certificato verde potrebbe cambiare, tanto da pensare all’introduzione di un Green Pass rimodulato. L’ipotesi non ancora confermata, potrebbe essere quella di stilare un percorso a tappe su cui indicare la progressiva fine delle restrizioni.

Pubblicità Pubblicità

L’obbligo di Green Pass al lavoro potrebbe quindi essere esteso fino al 15 giugno, giorno in cui scadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50. Dunque, questo significa che dalla fine di marzo l’utilizzo del green pass non sarà annullato, ma rimodulato in base all’andamento della pandemia.

Altre le ipotesi al vaglio, tra cui quella che prevede il passaggio al Green Pass base per lo svolgimento di tutte quelle attività che ad oggi richiedono il rinforzato e la completa abolizione dello stesso in locali ed eventi all’aperto. Dalla fine di marzo, si puterà quindi ad una road map per l’eliminazione delle restrizioni, da rimodulare in base all’andamento dei dati epidemiologici che negli ultimi giorni hanno visto un RT in ascesa.

Pubblicità Pubblicità