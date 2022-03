Coronavirus: un nuovo decesso oggi in Trentino, 403 nuovi contagi, scendono a 2 i pazienti in rianimazione

I nuovi contagi sono 403, mentre la lista dei decessi per covid-19 purtroppo deve annoverare un nuovo caso: si tratta di un anziano over 80, non vaccinato, soffriva di altre patologie; era ricoverato in ospedale.

Nei reparti di rianimazione nel frattempo sono solo 2 i pazienti ricoverati, su un totale di 57: ieri infatti sono state dimesse 9 persone mentre i nuovi ingressi si sono fermati a quota 6.

I tamponi analizzati ieri sono stati quasi 5.000, più precisamente 4.346 antigenici (387 quelli rinvenuti positivi) e 365 molecolari (16 i casi positivi, ai quali si aggiungono le conferme di 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi).

Pubblicità Pubblicità

Scorrendo le varie fasce d’età troviamo la seguente situazione: 7 nuovi casi in fascia 0-2 anni,, 8 tra 3-5 anni, 26 tra 6-10 anni, 12 tra 11-13 anni, 24 tra 14 e 18 anni,, 112, tra 19-39 anni, 108 tra 40-59 anni,, 42 tra 60-69 anni, 39 tra 70-79 anni, 25 di 80 o più anni.

I nuovi guariti sono 407 per un totale pari a 136.830. Le vaccinazioni questa mattina sono arrivate a 1.191.760, cifra che comprende 424.912 seconde dosi e 317.290 terze dosi.

Pubblicità Pubblicità