Caro energia, i costi alle stelle: pescatori in sciopero almeno per una settimana

“Dopo due anni di pandemia il caro gasolio rischia di farci affondare”: così i pescatori di tutta Italia hanno deciso di incrociare le braccia, tirare le reti in barca e non uscire almeno per una settimana.

Il costo del gasolio rispetto a febbraio 2020, è quasi triplicato e i pescatori ammettono che coprire tutte le spese di una barca diventa impossibile.

Lo sciopero generale è stato deciso a Civitanova Marche durante l’assemblea generale a cui hanno partecipato i rappresentati di tutto il comparto pesca.

“Saremo a Roma per un incontro al Ministero”: lo dice il Presidente, Lazzari che racconta l’obiettivo di far entrare la pesca tra i comparti che avranno il sostegno nel prossimo decreto.

In caso contrario, si continuerà a stare a terra perché i costi superano di gran lunga i guadagni. In media il gasolio rappresenta circa il 60% dei costi fissi in un’impresa di pesca. Alla luce di questi numeri, Federpesca e altre associazioni di categoria spiegano come sia diventato controproducente andare in mare.

Per sottolineare l’importanza del comparto pesca, verrà definita una mappatura che valuterà le conseguenze dello sciopero a livello economico e di approvvigionamento ittico a livello anazionale Oggi gli armatori consegneranno i documenti delle imbarcazioni di porto senza far sbarcare i marinai. In questo modo i dipendenti non perderanno le contribuzioni delle giornate di pesca.

