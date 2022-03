Bando Generazioni: l’edizione 2022 riparte dalle relazioni

Torna l’appuntamento annuale con il bando per la progettazione culturale promosso dalle cooperative sociali Young Inside e Inside con il sostegno delle Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol.

Il titolo dell’edizione 2022, “Eccentrici. Cucire relazioni fuori dal comune”, invita a ripartire dalle relazioni e superare le barriere territoriali e generazionali, per sostenere reti virtuose che connettano persone, competenze e abilità. Possono partecipare associazioni, cooperative, fondazioni, comitati e gruppi informali che operano in Trentino e Alto Adige. Candidature entro venerdì 8 aprile. Maggiori informazioni su www.generazioni.online.

Il periodo storico che stiamo vivendo ha scardinato equilibri precari, acuito fragilità e disuguaglianze, alimentato contrapposizioni già esistenti tra centri e zone marginali, tra giovani e meno giovani. Per un’azione di rilancio è necessario ripartire dalle relazioni, superare le barriere territoriali e generazionali, sostenere reti virtuose che connettano persone, competenze e abilità, per una vera trasformazione strutturale che riporti al centro la socialità attraverso il lavoro culturale creativo.

Anche nel 2022, Generazioni rinnova l’impegno a favore del territorio e in particolare delle classi di età più giovani, promuovendo, con il supporto delle Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento, della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e, da quest’anno, con il sostegno di Alperia e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, un nuovo bando per la progettazione culturale.

Il titolo del bando 2022, che, come da tradizione, si rivolge ad associazioni, cooperative, fondazioni, comitati e gruppi informali, è “Eccentrici. Cucire relazioni fuori dal comune”. L’obiettivo rimane quello di favorire il protagonismo giovanile e utilizzare in chiave innovativa l’arte e la cultura per creare un nuovo umanesimo in cui funzionalità, bellezza e sostenibilità concorrano al bene comune.

I progetti devono essere presentati entro venerdì 8 aprile 2022 secondo le modalità indicate su www.generazioni.online

Francesca Viola, presidente di Young Inside e coordinatrice di progetto: “Bando Generazioni vuole lanciare un messaggio importante: il lavoro culturale creativo può sostenere i territori, rivitalizzarli e dare una chance anche professionale alle giovani generazioni”.

“La ripartenza del bando Generazioni – spiega il vicepresidente e assessore alla Cultura italiana della Provincia autonoma di Bolzano Giuliano Vettorato – significa proseguire sulla strada di un modello virtuoso. Il futuro dei giovani passa attraverso progetti orientati al futuro, facendo rete e costruendo ponti attraverso la promozione dell’arte e della cultura”.

Mirko Bisesti, assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento: “Se è vero che l’arte e la cultura in genere sono lo specchio fedele della società in cui esse si plasmano, il momento storico che stiamo vivendo sarà di certo ricordato come un’opera infaticabile di ricostruzione, di rinnovamento, in cui la cultura riscopre la sua innata vocazione ad essere un ponte tra le diverse generazioni, un ponte sospeso che permette di attraversare il vuoto dell’incomunicabilità”.

IL BANDO 2022 – Bando Generazioni 2022 invita associazioni, cooperative, fondazioni, comitati e altri enti del terzo settore nonché gruppi informali che operano in Trentino – Alto Adige/Südtirol a proporre progetti innovativi e trasversali che connettano generazioni e territori al fine di favorire incontro, socialità, coesione e crescita professionale. Almeno un soggetto che presenta il progetto (capofila o meno) deve operare in Alto Adige/Südtirol per quelli che ricadono sul territorio altoatesino, e almeno un soggetto (capofila o meno) deve operare in Trentino per i progetti che ricadono sul territorio trentino.

Generazioni riconosce e premia la collaborazione fra soggetti differenti, in ambito provinciale e regionale, con finanziamenti fino a 14.000 euro. Le proposte devono essere inviate entro le ore 12.00 di venerdì 8 aprile 2022 con le modalità indicate sul bando. I progetti dovranno svolgersi nell’arco dell’anno 2022 sul territorio del Trentino – Alto Adige /Südtirol.

Per iscriversi, è necessario versare una quota di 50,00 euro. Le prime dieci realtà che entro venerdì 18 marzo si preiscriveranno e verseranno la quota d’iscrizione avranno diritto a due momenti di consulenza: il primo con lo staff di Generazioni per avere supporto progettuale e individuare una rete di partner sul territorio; il secondo con gli esperti di Itinerari Paralleli (www.itinerariparalleli.org ), per ampliare lo sguardo e le ambizioni del progetto.

Tutte le informazioni sul bando sono su www.generazioni.online .

YOUNG INSIDE E INSIDE – Le cooperative sociali Young Inside e Inside, con la collaborazione di Mercurio Società Cooperativa e con il sostegno delle Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, hanno promosso dal 2014 otto bandi, per un totale di oltre 130 percorsi attivati sul territorio regionale. Le due cooperative organizzano inoltre ogni anno una rassegna di eventi culturali diffusi sul territorio delle province di Trento e Bolzano.