Attenzione: possibili truffatori in azione

Alcune segnalazioni allertano la comunità trentina a fare molta attenzione a due giovani, (foto) che si spacciano per rappresentanti di un ente di beneficienza. Nella foto l’uomo sta bevendo una lattina di birra mentre la donna sembrerebbe in stato interessante.

La coppia si presenta come rappresentante di un’associazione di beneficienza e solidarietà chiamata «Agenzia del Sole».

In realtà questa entità pare non esistere, e gli unici nomi di agenzie riconducono a prodotti immobiliari e legati all’energia e non certo al volontariato.

La coppia è riuscita a convincere l’anziana ad ospitarli nella sua casa in via delle Tre Croci a Meano. Appena entrati la ragazza ha chiesto di andare al bagno e ci è rimasta molto a lungo per poi essere sorpresa in un altro punto della casa.

L’anziana donna capito che qualcosa non andava li ha cacciati dalla propria abitazione. Ma dopo alcuni minuti ha sentito un fortissimo odore sospetto che potrebbe essere anche un narcotizzante.

Dopo aver tenuto a lungo le finestre aperte ha cercato di rintracciarli insieme ad un nipote che ne frattempo era stato allertato. I due sono solo riusciti a fotografare la coppia e la loro auto. L’invito è quello di fare molta attenzione.

