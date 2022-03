A fuoco il tetto dell’Albergo Bertolini a Romallo – IL VIDEO

Massiccio intervento da parte dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio, martedì 8 marzo, a Romallo, frazione di Novella, dove il tetto dell’Albergo Bertolini in via XXV Aprile è stato avvolto dalle fiamme.(qui il video)

L’allarme è scattato intorno alle 14.45, quando un’intensa colonna di fumo si è alzata nel cielo della Terza Sponda, e ha visto accorrere sul posto i Corpi di Romallo, Revò, Cagnò, Cloz, Brez, Livo, Cles e Monclassico, coadiuvati dai permanenti di Trento, per un totale di circa 120 uomini

Il rogo, partito dalla canna fumaria, ha interessato circa metà della copertura.

Si tratta infatti di una struttura a “L” e metà del tetto è stato salvato dall’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare l’incendio e a spegnerlo. Sono ora iniziate le operazioni di bonifica.

Per fortuna pare non ci siano feriti. L’albergo è chiuso da anni, ma è aperto il ristorante-pizzeria al piano terra, gestito da indiani. Quando è scoppiato l’incendio non c’erano persone all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i Carabinieri. (Clicca qui per vedere il video integrale)

