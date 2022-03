Unitn, la parità di genere diventa un piano: definito il Gender Equality Plan (GEP)

L’Università di Trento sarà tra i primi atenei in Italia ad adottare il Gender Equality Plan ( GEP). Il piano ideato dalla Commissione Europea nel 2012 e promosso nel 2021 dalla Conferenza dei rettori delle Università Italiane è uno strumento che definisce un piano per la parità di genere.

Il documento redatto dall’Università di Trento, chiarisce le linee di indirizzo e le azioni da mettere in pratica nel periodo 2022 – 2024, al fine di favorire l’equità di genere.

Dal bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, all’uguaglianza di donne e uomini sia nel reclutamento che nella progressione di carriera, fino all’integrazione della dimensione di genere nei programmi di insegnamento al contrasto a mobbing, molestie e violenza.

Il GEP di Ateneo 2022/2024 in sostanza, si propone come uno strumento finalizzato a sostenere, pianificare e monitorare in maniera organica gli obiettivi di equità di genere dell’Ateneo, che dovranno poi essere recepiti attraverso il piano strategico per gli anni 2022-2027.

Il pano di equità si suddivide in cinque differenti aree. La prima riguarda l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, la seconda invece affronta l’equilibrio di genere nelle posizioni di vertici e degli organi decisionali attraverso percorsi di formazione finalizzati alla valorizzazione delle competenze altrui.

La terza area, riguarda l’uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera, a sostegno dello sviluppo accademico e professionale delle figure. Al piano si aggiunge anche l’integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nei programmi di insegnamento attraverso eventi scientifici e corsi di formazione. Infine, una parte sarà dedicata alla violenza di genere, al mobbing e ai vari tipi di molestie con azioni di contrasto, informazione e sensibilizzazione. La azioni proposte dal piano, si rivolgono al personale docente, ricercatore, al personale tecnico amministrativo, ai dottorandi e a tutta la comunità studentesca.

